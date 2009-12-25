Ющенко ищет вареничную, на которой богатеет семья Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поинтересовался у жителей Днепропетровска, где находится вареничная, которая содержит семью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он спросил во время общения с жителями Днепропетровска.

В частности, В.ЮЩЕНКО вспомнил обнародованную Ю.ТИМОШЕНКО декларацию, высказав удивление, почему премьер-министр не хочет честно декларировать доходы.

«Кстати, в Днепропетровске где-то вареничная есть, которая помогает содержать семью премьера. Я хотел бы знать, какая это вареничная, и на каких варениках можно так хорошо содержать семью», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он также в очередной раз раскритиковал то, что премьер-министр не указала в своей декларации наличие квартиры, автомобиля и пр.

«Ну, если ты бомж и на попутных КамАЗах на работу едешь, тогда нужно еще больше задуматься», - отметил он.

Как сообщалось, доходы премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО в 2008 году составили 386 тыс. 170 грн. Единственная заполненная графа в декларации - это заработная плата.

Ю.ТИМОШЕНКО отказалась от материальной помощи, которая выплачивается перед отпуском. Последние разделы в декларации премьера пусты - у нее нет ни квартиры, ни машины, ни счета в банке.

В Днепропетровске на проспекте Карла Маркса, 65 находятся вареничная и кафе "Золотая рыбка", которые принадлежат, в том числе, дочери Ю.ТИМОШЕНКО Евгении КАРР.