Лидер Приднестровья побывал в Киеве

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с руководителем Администрации Приднестровского региона Республики Молдова Игорем СМИРНОВЫМ вопрос демаркации центрального (приднестровского) участка украинско-молдавской государственной границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, рабочие консультации главы внешнеполитического ведомства Украины с лидером Приднестровья прошли сегодня в Киеве.

Были также рассмотрены пути динамизации процесса приднестровского урегулирования и обеспечения культурно-гуманитарных потребностей украинского национального меньшинства, проживающего в Приднестровье.