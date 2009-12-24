Лидер Приднестровья побывал в Киеве
23:00, 24 декабря 2009Политика
2012
Обсудил ряд вопросов в МИДе
Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО обсудил с руководителем Администрации Приднестровского региона Республики Молдова Игорем СМИРНОВЫМ вопрос демаркации центрального (приднестровского) участка украинско-молдавской государственной границы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, рабочие консультации главы внешнеполитического ведомства Украины с лидером Приднестровья прошли сегодня в Киеве.
Были также рассмотрены пути динамизации процесса приднестровского урегулирования и обеспечения культурно-гуманитарных потребностей украинского национального меньшинства, проживающего в Приднестровье.
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