Ульянченко: бюджетный хаос загоняет страну в еще больший кризис

В стране уже давно продолжается бюджетный хаос, который затягивает Украину в еще более глубокую яму финансового кризиса. Так считает глава Секретариата Президента Вера Ульянченко.

Как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Ющенко, в интервью газете «Вісті Придніпров’я» Ульянченко сказала: «За много лет независимости Украина впервые имеет такие проблемы с бюджетом». Она акцентировала, что «наполовину сократилась строительная отрасль. 23% - падение в промышленности. У нас даже нет нормального Бюджетного кодекса, на основе которого должен был бы строиться бюджет», - подчеркнула Ульянченко.

«Правительство в 2009 году пошло на беспрецедентные решения, запретило себя критиковать и открыто публиковать статистические данные», - подчеркнула глава СП. Она заметила, что «бюджет страны не должен быть «закрытой кассой» одного руководителя-политика, который заботится лишь о том, как сохранить власть, а не о благе для страны». «Это отпугивает потенциальных инвесторов как отечественных, так и зарубежных», - говорит нашеукраинка.

Отвечая на вопрос, как будет жить страна без бюджета на 2010 год, она сказала, что «мы будем жить на 1/12 спрогнозированную часть бюджета предыдущего года, который, в свою очередь, спрогнозировали по показателям финансового документа 2008 года». «Это загоняет страну в еще больший кризис», - отметила глава Секретариата Президента.