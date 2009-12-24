В БЮТ вспомнили о "супербольном" экс-министре - завсегдатае ночных клубов

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Александр СОЧКА просит представителей власти принять немедленные меры с целью недопущения избежания экс-министром транспорта Николаем РУДЬКОВСКИМ уголовной ответственности “за преступления, совершенные им в должности министра транспорта и связи Украины”.

Об этом говорится в депутатском обращении А.СОЧКИ к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, председателю Службы безопасности Украины Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Игорю КАЛЕТНИКУ, копия которого передана УНИАН.

В частности, А.СОЧКА заявляет об участии высших должностных лиц органов прокуратуры в затягивании судебного разбирательства уголовного дела по обвинению экс-министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО.

Он отмечает, что одним из наиболее резонансных дел последних лет “стало присвоение министром транспорта и связи Украины РУДЬКОВСКИМ Н.Н. государственных средств в особо крупных размерах - на сумму свыше 400 000 грн.”. В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО было возбуждено уголовное дело, напоминает А.СОЧКА и добавляет, что на сегодняшний день это дело находится в производстве Печерского районного суда г. Киева. Однако суд не может рассмотреть указанный вопрос по существу и вынести решение из-за того, что Н.РУДЬКОВСКИЙ систематически не является на судебное заседание по разным причинам, отмечает депутат. Основной причиной неявки в суд экс-министр и его представители в большинстве случаев указывают на болезнь подсудимого. Так, например, в судебных заседаниях из-за болезни подсудимого восемь раз были объявлены перерывы, говорится в обращении.

В то же время, А.СОЧКА ссылается на средства массовой информации, которые сообщают, что Н.РУДЬКОВСКИЙ, находясь в статусе подсудимого и несмотря на "болезнь", посещает дорогие рестораны, ночные клубы, шоу, выставки в Париже, Вене, Монте-Карло и Киеве.

Так, отмечает депутат, “только на официальном интернет-сайте "ТСН" сообщается об участии Н.РУДЬКОВСКОГО в целом ряде мероприятий, в частности: он принял участие в Венском бале, давал уроки сальсы журналистам, посетил презентацию молодой певицы в киевском клубе Barsky и т.п. В 2009 году, находясь на больничном, РУДЬКОВСКИЙ Н.Н. дважды посетил Монако, а также отдыхал на иностранных курортах в Каннах и Сан-Тропе. Кроме того, по информации разных СМИ, Н.РУДЬКОВСКИЙ является частым гостем таких ресторанов, ночных клубов и дискотек как “Da Vinci”, "Русь", "Декаданс", "Freedom", куда он приходит как один, так и в сопровождении женщин”.

"Проблемы со здоровьем", из-за которых Н.РУДЬКОВСКИЙ не являлся в суд, также не помешали ему посетить международную выставку-шоу для миллионеров в Киеве "Luxury Temptation", фестиваль пива в Германии, концерт Мадонны в Париже, выставку цветов в Монте-Карло, выставку яхт в Нидерландах "HISWA AMSTERDAM BOAT SHOW 2009" и др.”, - отмечает в своем обращении А.СОЧКА.

При этом депутат обращает внимание на тот факт, что, “по информации Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, в отдельных случаях затягивание рассмотрения дела в отношении экс-министра транспорта и связи Украины Н.РУДЬКОВСКОГО происходит по инициативе органов прокуратуры. Так, причинами перерывов в судебных заседаниях стало ходатайство прокурора о предоставлении времени для подготовки постановления об изменении обвинения, а также согласование прокуроров с ходатайством защитников о направлении дела на дополнительное расследование”.

По мнению А.СОЧКИ, “согласие прокуроров на направление дела на дополнительное расследование после почти двух лет со дня его возбуждения свидетельствует о личной заинтересованности руководства прокуратуры в затягивании вышеуказанного дела с целью избежания Н.РУДЬКОВСКИМ наказания за совершенное преступление”.

По имеющейся у народных депутатов Украины информации, в таком затягивании заинтересованы высшие должностные лица Генеральной прокуратуры Украины, говорится в обращении.

Кроме того, говорит А.СОЧКА, есть основания считать, что к затягиванию рассмотрения судебного дела причастна частная клиника, которая выдает Н.РУДЬКОВСКОМУ сфальсифицированные больничные, которые становятся официальным основанием для неявки в судебные заседания.

Депутат при этом отмечает, что возбуждение уголовного дела в отношении Н.РУДЬКОВСКОГО является первым случаем в истории независимой Украины, когда к ответственности привлекается лицо, совершившее коррупционные деяния, находясь в должности члена правительства. “Понесение Н.РУДЬКОВСКИМ справедливого наказания будет способствовать укреплению уровня законности и правопорядка в государстве”, - убежден А.СОЧКА.

Попытки же затянуть судебное разбирательство по делу в отношении экс-министра и создать возможности для избежания им ответственности, происходящие при участии руководящих должностных лиц органов прокуратуры, создадут условия для совершения подобных действий высшими должностными лицами в будущем, подчеркивает депутат.

Исходя из изложенного, А.СОЧКА в депутатском обращении просит “в пределах компетенции принять немедленные меры с целью недопущения избежания Н.РУДЬКОВСКИМ уголовной ответственности за преступления, совершенные им в должности министра транспорта и связи Украины”.