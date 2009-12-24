ЦИК денег на выборы так и не получила, и грозит принять меры

Центральной избирательной комиссии не поступили средства на организацию и проведение выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

«По состоянию на три часа сегодняшнего дня мы вынуждены констатировать, что средства, необходимые для финансирования подготовки и проведения выборов, Центральной избирательной комиссии еще не поступили», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом он отметил, что Государственное казначейство еще имеет до конца сегодняшнего дня время на то, чтобы исполнить в полном объеме постановление Центральной избирательной комиссии от 23 декабря, которым ЦИК обязала Министерство финансов и Госказначейство перевести на счет ЦИК средства, необходимые для организации и проведения выборов Президента Украины на 2009 год.

Также М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ему лично неизвестны какие-то объяснения со стороны должностных лиц Министерства финансов и Госказначейства относительно задержки обеспечения финансирования проведения выборов.

«Мы ожидаем до конца сегодняшнего дня исполнения нашего постановления. Завтра будут предприниматься другие действия, предусмотренные законом, со стороны Центральной избирательной комиссии в отношении тех должностных лиц Государственного казначейства Украины, которые не исполняют обязательные к исполнению решения Центральной избирательной комиссии», - отметил М.ОХЕНДОВСКИЙ.