Ющенко назвал Тимошенко «самой большой угрозой демократии»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО “самой большой угрозой демократии”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам днепропетровских телеканалов.

«Но как только закончатся выборы, я вам говорю, что у нас стоит первой угрозой украинской демократии – ТИМОШЕНКО», - сказал Президент.

Он высказал мнение, что после завершения президентских выборов лидер БЮТ будет пытаться образовать коалицию с Партией регионов. «Потому что успокоиться она сможет, лишь вступив в очередной раз в конституционный альянс с Партией регионов», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он выразил убеждение, что Ю.ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ не будут исповедовать и защищать национальные интересы. Глава государства прогнозирует, что они позволят остаться Черноморскому флоту РФ на территории Украины, не подадут заявку на вступление в НАТО и пр.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО в очередной раз высказал мнение, что сегодня в парламенте нет большинства. Он назвал политическим авантюризмом ту коалицию, которая как бы существует в парламенте. «То, что создала ТИМОШЕНКО, - это политический авантюризм, который дискредитирует страну, который забирает наш шанс жить демократически», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что «политическая авантюра, которую она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) провела, не имея 226 голосов, привела к тому, что мы уже полтора-два года имеем парламентский кризис».

При этом В.ЮЩЕНКО в очередной раз высказался за необходимость смены премьер-министра. «Нам нужен украинский премьер-министр», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера Президент высказался за необходимость роспуска парламента.