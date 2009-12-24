В Киеве презентовали концепцию программы «Новый Донбасс»

Народный депутат Украины (БЮТ), глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ совместно с инициативной группой «Новый Донбасс» представили сегодня в УНИАН концепцию Программы «Новый Донбасс».

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, из-за присутствия во власти Луганской и Донецкой областей представителей одних и тех же политических сил в течение многих лет ситуация почти во всех экономических и социальных отраслях региона приходит в упадок.

Депутат рассказал, что в концепции Программы «Новый Донбасс» разработаны точки развития региона, а также формирования в нем новой элиты. Так, концепция предусматривает реструктуризацию угольной отрасли – повышение безопасности труда, улучшение социальной защиты, ликвидацию теневого бизнеса, в частности, борьбу с коррупцией в регионе. Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, сегодня необходимо отказаться от практики закрытия шахт.

Также в концепции отмечены планы развития ЖКХ: предлагается предоставить жителям городов альтернативу в виде автономного отопления и обязать градообразующие предприятия предоставлять надежное и экономичное теплоснабжение жителям.

Концепция программы также предусматривает пять шагов на пути к формированию новой экономики Донбасса: реформирование углепрома, создание конкурентоспособных отраслей, (металлургия, химическая промышленность), развитие малого и среднего бизнеса, спасение депрессивных регионов, интенсификация в сфере АПК (повышение урожайности и плодородия земель).

В социальной сфере предлагается стимулирование новых производств, частного малого бизнеса, повышение уровня социальной обеспеченности, решение экологических проблем путем введения новых технологий, создание «интеллектуального банка нового Донбасса».