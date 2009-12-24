Добкин мечтает еще об одном сроке

Городской председатель Харькова Михаил ДОБКИН в очередной раз подтвердил намерение баллотироваться на выборах мэра в мае 2010 года.

Как передает ИА "МОСТ-Харьков",об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

"Чтобы не оставаться в памяти харьковчан человеком, который что-то начал и не завершил, я буду просить горожан избрать меня мэром еще на одну каденцию. Тогда мы сможем завершить реформы", - сказал М.ДОБКИН.

Комментируя слухи о том, что он может стать главой Харьковской областной государственной администрации в случае победы на президентских выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, мэр заявил, что "рекомендовать Президенту кандидатуры губернатора не в его полномочиях". "Это должен делать премьер-министр", - напомнил он.

Вместе с тем, М.ДОБКИН высказал мнение, что председателем Харьковской ОГА должен стать регионал. Он привел в пример ситуацию 2005-2006 гг., когда облсовет пытался выразить недоверие Арсену АВАКОВУ.

"Если харьковчане доверили всю полноту власти одной политической силе, а губернатора назначать из диаметрально противоположного лагеря, то неизбежно будут противоречия", - сказал М.ДОБКИН, добавив, что личной неприязни к А.АВАКОВУ у него не было и нет.

"Мы не являемся друзьями или даже товарищами. Мы по-разному смотрим на этот мир. Единственное, что нас объединяет – интересы региона. И сейчас у нас – если не творческое, то нормально деловое сотрудничество. По моему мнению, Харьковская область только выиграла", - считает М.ДОБКИН.

На просьбу назвать несколько потенциальных кандидатур на пост председателя Харьковской ОГА от Партии регионов, М.ДОБКИН заявил: "Я могу назвать фамилии тех, кого там не будет… ШЕНЦЕВА (народного депутата Украины, председателя Харьковской областной организации Партии регионов Дмитрия ШЕНЦЕВА - УНИАН), там не будет, если вас это интересует".