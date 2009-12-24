Анекдот от Тимошенко для Януковича - про корову, которая "не дотягивается"

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО критически оценивает данные соцопросов, согласно которым на выборах побеждает Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом она заявила в интервью журналу «Фокус».

«Когда я каждый день слышу от социологов, что мой главный оппонент Виктор ЯНУКОВИЧ уже практически выиграл президентские выборы, то вспоминаю анекдот: «Корова очень любила молоко, но не могла дотянуться» (смеётся)», - сказала она. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ее отношение к социологическим опросам общеизвестно - это прежде всего манипуляция общественным сознанием. Она отметила, что ее политическая сила на каждых очередных выборах получает от социологов ровно в два раза меньше, чем на самом деле.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что БЮТ проводит свои закрытые опросы, и их результаты вполне устраивают ее. «Могу сказать абсолютно точно: ЯНУКОВИЧ эти выборы не выиграет. А у социологов после 7 февраля будет ещё один повод порассуждать о так называемом феномене ТИМОШЕНКО. Ведь они после каждых выборов говорят об этом феномене. Будем поддерживать традицию», - подытожила она.