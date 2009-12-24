В БЮТ распрощались с идеей внеочередного созыва ВР

Фракция БЮТ не видит смысла созывать внеочередное заседание Верховной Рады, поскольку пока большинство парламентских фракций не изъявляют готовность работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

«Мы готовы к внеочередному заседанию в том случае, если будем видеть возможность голосования по принципиальным вопросам... Нет смысла сегодня расходовать бюджетные средства, если придут 152 депутата от БЮТ и 30 депутатов от НУ-НС, и мы тут посидим 180 депутатов и разойдемся», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО отметил, что фракция БЮТ готова в любой момент собрать 150 подписей. «Но моя позиция такова: если нет 226 голосов, слишком большая роскошь - собираться в таком количестве, которое не позволит принять решения», - сказал вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в БЮТ ранее обсуждалась возможность инициирования проведения внеочередного заседания 24 или 25 декабря, но не сделали это, поскольку нет уверенности в принятии решений в сессионном зале.