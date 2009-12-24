Тимошенко уже придумала текст smsки, - пошлет Януковичу после выборов

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО перестанет с ней общаться сразу после первого тура президентских выборов.

Такое мнение она высказала в интервью журналу “Фокус”.

Отвечая на вопрос, что она скажет В.ЮЩЕНКО в случае своей победы, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: «Я думаю, у него пропадёт всякое желание со мной общаться уже 17 января, не говоря о втором туре».

В то же время своему главному оппоненту Виктору ЯНУКОВИЧУ Ю.ТИМОШЕНКО пошлет sms с текстом «Ну що?». «Что скажу, точно не знаю, надо пофантазировать… Видимо, скажу Виктору Фёдоровичу: «Спасибо за поздравления, мне приятно слышать, что вы всегда были уверены в моей победе, но оставить «Межигорье» я вам всё равно не могу. Это не в моей компетенции», - пошутила Ю.ТИМОШЕНКО.