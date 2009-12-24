Тимошенко хотела бы, чтоб Ющенко и Янукович стояли в музее восковых фигур

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что ни Виктору ЮЩЕНКО, ни Виктору ЯНУКОВИЧУ не стоит доверять какие-либо государственные посты.

Об этом она заявила в интервью журналу «Фокус», отвечая на вопрос, какие государственные посты, на ее взгляд, могли бы занять В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ.

«Я предпочла бы их видеть разве что в музее восковых фигур, а не на государственных постах. Они там уже были и показали всё, на что способны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она отметила, что В.ЯНУКОВИЧ уже в предпенсионном возрасте и даже в соответствии с законом о государственной службе не может претендовать на какой-либо пост. «Правда, он может работать в своём теневом кабинете министров, который время от времени заседает в кинотеатре «Зоряный». Кстати, может забрать с собой и Виктора ЮЩЕНКО, он же вроде обещал ему хорошую должность после президентских выборов. Пусть вместе работают: ЯНУКОВИЧ в теневом правительстве, а ЮЩЕНКО – в тени самого ЯНУКОВИЧА», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что в случае ее победы Кабмин не будет формироваться по «квотному» принципу. «Это непрофессионально и безответственно по отношению к стране. Нам пора уходить от партийно-фракционного подхода к формированию правительства. Пора отказаться от принципа «каждой твари – по паре», который сработал во время библейского потопа, но совершенно бесполезен для эффективного управления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, Кабинет министров будет сформирован исходя из профессиональных и морально-этических качеств кандидатов на ту или иную должность. «Что же касается персонального состава, то я убеждена, что люди вообще не должны знать фамилию премьер-министра, как не знают фамилию слесаря в доме, где всё в порядке с отоплением и трубами. При президенте ТИМОШЕНКО жители страны не будут знать, как зовут премьера, – это главный признак того, что власть работает, как положено», - заявила премьер-министр.