Луценко сформулировал позицию Народной самообороны: только не «зэк»

Лидер «Народной самообороны» Юрий ЛУЦЕНКО призывает сторонников демократических кандидатов на пост Президента отдать свои голоса за Юлию ТИМОШЕНКО с тем, чтобы не допустить прихода к власти Виктора ЯНУКОВИЧА, “который вернет страну в домайдановский период”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Луцке.

«Последняя ситуация, когда мы живем в стране, где одна за всех, а все против одной, требует от меня, как от политика, публичных заявлений… Я здесь, чтобы обратиться не столько к сторонникам Ю.ТИМОШЕНКО, сколько к сторонникам других лидеров демократических сил - тех, кто за А.ЯЦЕНЮКА, А.ГРИЦЕНКО или за В.ЮЩЕНКО, с единственным призывом: «Как бы вы не относились к Ю.ТИМОШЕНКО, которая, как и каждый политик, делает ошибки, должны понимать – победа В.ЯНУКОВИЧА разворачивает Украину к домайдановским временам. Следовательно, каждый голос, который используется не в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО, увеличивает шансы В.ЯНУКОВИЧА. Позиция «Народной самообороны» звучит просто и доступно: только не «зэк», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Продолжая тему, он отметил, что на сегодняшний день абсолютно понятны результаты первого тура: во второй круг выборов выйдут В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, сегодня политтехнологами В.ЯНУКОВИЧА разработана стратегия на уменьшение результатов Ю.ТИМОШЕНКО путем оттягивания «национально-демократических голосов по разным кандидатам, даже внушение разочарований нашему избирателю, чтобы он не голосовал вообще».

«Их цель - добиться более 10% разрыва в первом туре, что является довольно серьезным психологическим барьером для веры в победу (имеется в виду победы Ю.ТИМОШЕНКО) во втором туре. Моя цель – напомнить украинцам, что в трех предвыборных кампаниях проевропейские, проукраинские силы набирали на 5% больше каждый раз. Это было в 2004 году на президентских выборах, в 2006, в 2007 году – на парламентских. Следовательно, сомневаться в победе украинских демократов не стоит», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что именно с целью, чтобы сбить такое настроение в обществе – сегодня объединились штабы В.ЯНУКОВИЧА и В.ЮЩЕНКО - и привести к более серьезным, чем логичным 7-8% отставания в первом туре, для госпожи Ю.ТИМОШЕНКО».