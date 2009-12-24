В Киеве появилась улица имени Кирпы

Улица Петрозаводская в Киеве переименована в улицу Георгия Кирпы по просьбе трудового коллектива «Укрзализныци».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета.

Его поддержали 79 из 115 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Вопрос был внесен в повестку дня с голоса. Перед депутатами на сессии выступил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, который отметил, что 27 декабря исполняется 5 лет со дня трагической гибели генерального директора «Укрзализныци» и министра транспорта Украины в 2004 году.

Он подчеркнул, что во время пребывания Г.Кирпы на указанных должностях, отмечалось значительное развитие железных дорог, а также развитие социальной сферы работников «Укрзализныци», и, в частности, было активизировано обеспечение их жильем.

Учитывая эти перечисленные достижения, 70-тысячный коллектив железной дороги просит переименовать ул. Петрозаводскую в Соломенском районе, на которой расположено много зданий, связанных с «Укрзализныцей», и в том числе Южный вокзал, построенный под руководством Г.Кирпы, в честь руководителя, то есть на ул. Г.Кирпы.