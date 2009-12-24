Давидовичу интересно, что будет делать страна в восемь утра второго января

Бывший глава Центральной избирательной комиссии, «нашеукраинець» Ярослав ДАВИДОВИЧ выразил обеспокоенность недостаточным финансированием выборов в Украине.

Об этом сообщили УНИАН в штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В частности, Я.ДАВИДОВИЧ заявил, что на сегодняшний день выборы профинансированы лишь на 0,6 процента. «Вызывает большую тревогу состояние финансирования выборов, ведь их можно финансировать лишь при условии принятия бюджета 2010 года, в котором отдельной строкой будет прописано выделение средств на эти цели. Так, как это делалось раньше, – из Резервного фонда, из левого кармана, из правого – уже не пройдет», - отметил Я.ДАВИДОВИЧ.

Он предупредил: “Неизвестно, что будет делать государство в восемь утра второго января”.

Я.ДАВИДОВИЧ также раскритиковал существующий закон о выборах президента и подчеркнул необходимость внесения изменений в него. Он напомнил, что 24 июля, когда БЮТ и ПР голосовали за закон о выборах, их предупреждали, что потом они будут кусать локти. «Локти сейчас кусает БЮТ, а завтра будет кусать локти все Украина», - сказал экс-председатель ЦИК.

Он также напомнил, что международные институты осудили принятый закон за нарушение прав граждан, в частности, его возмущение было вызвано тем, что на участки не будут допускать представителей общественных организаций.

Кроме того, Я.ДАВИДОВИЧ отметил, что к нынешнему составу ЦИК есть ряд претензий, в частности, относительно назначения глав окружных комиссий.