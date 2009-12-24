Призыв Кадырова ликвидировать Украину санкционирован Кремлем?

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ убежден, что призыв президента Чечни Рамзана КАДЫРОВА “ликвидировать” Украину не мог появиться без санкции кремлевского руководства.

В комментарии УНИАН парламентский представитель «Народной самообороны» заявил: «Президент Чечни – марионетка Кремля, которая в любом случае не является руководителем самостоятельного государства и независимым политиком. И понятно, что такие заявления со стороны российской марионетки, которая находится под контролем ФСБ, не могут появиться без предварительного согласия высшего кремлевского руководства».

Т.СТЕЦЬКИВ сказал, что «такие заявления – из разряда того, что Кремлю озвучить очень хочется, но он пока еще не может сделать это напрямую, зато транслирует через людей наподобие КАДЫРОВА, ЛУЖКОВА, ЖИРИНОВСКОГО, ЗАТУЛИНА и других”.

Однако, отмечает депутат, “это заявление выходит за пределы того, что ранее позволяли себе неофициальные спикеры Кремля, поскольку прямо призывает к военной агрессии России против Украины, что является беспрецедентным с точки зрения международного права”.

По мнению народного депутата, заявление Р.КАДЫРОВА возникло в контексте событий, которые породило известное письмо Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА от 11 августа 2009 года в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Среди этих событий принятие закона, который разрешает использование российского оружия за пределами России, а также внесение поправок в данный закон, который теперь позволяет Президенту России елинолично принимать соответствующие решения без согласия Совета Федерации.

«Призыв марионеточного так называемого «президента» Чечни к откровенной агрессии России является лишь подтверждением стратегии РФ на господство над всем постсоветским пространством, в первую очередь над Украиной», - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

Народный депутат убежден, что «санкционированное ФСБ заявление президента Чечни» подтверждает неотложную необходимость проведения международной, а позже и межгосударственной конференции Украины и государств-гарантов, а также таких стран как Германия, с целью выработки новых юридических гарантий безопасности Украины.

«Это лишь подтверждает необходимость для НАТО пересмотреть свою позицию относительно отсрочивания для Украины членства в НАТО. И это подтверждает тот факт, что проблема безопасности Украины – не только украинская проблема. Потому что никто, по моему мнению, не сомневается в том, что поглотив Украину, Россия будет двигаться дальше. И это очень хорошо понимают страны Центрально-Восточной Европы и Балтия, поляки, чехи. Но это должны понять и так называемые «сытые» страны Западной Европы – Германия, Франция, Италия. Потому что, наверное, никто не хочет иметь на своих границах российские войска», - подчеркнул Т.СТЕЦЬКИВ.

Он считает, что учитывая рост антиукраинских настроений со стороны «друзей» Москвы «в ближайшее время Украина должна на неправительственном уровне провести серьезную международную конференцию с привлечением всех ведущих экспертов в политике на Западе и Востоке, которая будет говорить о новых критериях безопасности в условиях трансформации НАТО. А позже на межгосударственном уровне новоизбранный Президент Украины должен немедленно инициировать консультации на согласие на Межгосударственный форум, который бы касался и проблем безопасности Украины, и проблем безопасности Европы в целом».

«А на внутреннем уровне необходимо немедленно укреплять обороноспособность собственного государства», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, в интервью западным журналистам президент Чечни Рамзан КАДЫРОВ заявил, что Россия должна иметь агрессивную стратегию и идти в наступление.

"Украина – это тайная болезнь России", - заявил Р.КАДЫРОВ. “Грузия, Южная Осетия, Украина – все это будет продолжаться и продолжаться. Это какая-то тайная болезнь России. Почему мы должны постоянно страдать, если можем ликвидировать это раз и навсегда?”, - отметил он. “Мы большое государство, у нас все есть – армия, техника. Нам необходимо переходить в наступление”, – добавил президент Чечни.