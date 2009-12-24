Медведев сказал, кто является российским кандидатом в Украине

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что украинцы сделают правильный выбор на президентских выборах.

Об этом он сказал в прямом эфире программы "Итоги года с Дмитрием Медведевым".

В частности, отвечая на вопрос, кто является российским кандидатам на выборах в Украине, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Это, наверно, Виктор Андреевич ЮЩЕНКО, если исходить из того, что большее количество своих выступлений по украинской теме у меня были связаны с действиями нынешнего Президента».

«Если говорить серьезно, у России нет, и не может быть там своих кандидатов. Украина – это самостоятельное суверенное государство, где Президента определит народ. Я уверен, что он способен разобраться и в политических декларациях и в ходе сложной политической борьбы, которая там идет – там почти два десятка кандидатов», - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

Он заверил, что РФ примет любой выбор украинского народа.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что хотел бы, чтобы будущий Президент Украины был бы настроен на развитие «добрых, сердечных и братских» отношений с РФ.

«Чтобы русский язык не обижали, чтобы позволяли развиваться двухсторонним контактам, чтобы наши совместные экономические проекты развивались, чтобы не было какого-то странного желания вступить в какой-то иностранный военных блок, который будет нервировать так или иначе огромное количество людей», - сказал он.

«Мне бы хотелось, чтобы было такое партнерство, я очень надеюсь, что украинцы сделают правильный выбор», - подчеркнул он.