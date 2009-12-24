Янукович знает, почему Тимошенко не финансирует выборы: «она боится»

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО несет персональную ответственность за ненадлежащее финансирование определенных законодательством потребностей Центральной избирательной комиссии для организации и проведения выборов главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области, находясь с рабочей поездкой .

Политик в который раз отметил, что «ТИМОШЕНКО имеет большое желание руководить государственным бюджетом в ручном режиме».

«Точка зрения налогоплательщиков, 46 млн. украинских граждан ее не интересует. Она по своему усмотрению с учетом неэкономичной и социальной ситуации – поскольку люди бедны и им необходимо помогать – сегодня использует эти государственные средства на собственные политические цели», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также отметил, что сегодня актуально возник вопрос также и о собственной ответственности Ю.ТИМОШЕНКО за финансирование президентской избирательной кампании.

«И когда она говорит, что ее кто-то боится – пусть даст ответ, почему она не финансирует эти выборы. Она боится их профинансировать», - сказал кандидат в Президенты, заметив, что эти бюджетные средства не являются личной собственностью премьер-министра, ведь они принадлежат всему украинскому народу.

Он также отметил, что вчерашнее постановление ЦИК, в котором речь идет о неудовлетворительном уровне финансирования для организации и проведения выборов Президента, является вполне справедливым.

По словам политика, требования действующего законодательства заставят Ю.ТИМОШЕНКО выплатить ЦИК необходимые средства для своевременного проведения прозрачных и честных выборов.