Тигипко сомневается, что ленивые депутаты поедут в округа

Депутаты выдают собственную леность и безответственность за политическое кредо. Так кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО прокомментировал решение народных депутатов разойтись на каникулы до 19 января 2010 года.

Он напомнил, что формально объявлено, что они будут работать в округах. «Странно, что депутаты, изменившие несколько лет назад всю систему выборов парламента, забыли подкорректировать регламент своей деятельности и оставили работу в округах, которая после отмены мажоритарной системы превратилась в фикцию. К тому же, большинство депутатов прописаны в Киеве. В этом случае мы видим элементарное нежелание брать на себя ответственность за принятие важных для страны законов», – заявил С.ТИГИПКО.

По его мнению, Верховная Рада VI созыва доказала, что нынешняя политическая элита не готова работать в условиях парламентской республики. «Коллективная ответственность в украинских реалиях быстро превратилась в коллективную безответственность. Эффективность законодательной работы сейчас значительно ниже, чем была в 90-х и в начале 2000-х годов. С 2001 по 2005 год были приняты десять кодексов, среди которых, – Таможенный, Земельный, Гражданский. После 2005 года – только один. Стране необходим сильный Президент, готовый на себя взять ответственность за определение курса развития государства и, главное, его практическую реализацию. Необходим лидер, который не будет идти в отпуск в тот момент, когда все сферы государственной жизни находятся в кризисном состоянии», – сказал политик.