Донбасс должен перестать быть "удельным княжеством" - заявление

Прекратить практику использования Луганской области как феодальной вотчины "тех, кто давно порвал связь с регионом", считают своей основной целью активисты народной инициативы "Новый Донбасс".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили во время пресс-конференции в Луганске.

"Необходимо срочно менять ситуацию. Луганскую область используют как дойную корову. Из нее выкачивают ресурсы, не оставляя в регионе ни копейки. Через 5 лет у нас не останется ни одной нормальной больницы, ни одной нормальной дороги, ни одной нормальной школы. И во всем этом виноваты мы - те, кто позволил это сделать со своим родным краем", - заявил активист инициативы Артем САЛИХОВ.

По мнению еще одного активиста "Нового Донбасса" Павла ЗВЕРЕВА, местная власть боится изменений. Именно этим он объяснил то, что местная власть под предлогом карантина отказала им в предоставлении разрешения на проведение презентации инициативы в помещении областного драматического театра.

"Сегодня в Донбассе существуют два вида законов. Один закон для нас - простых людей, а другой - для власти. Действие карантина не коснулось визита лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, которому местные чиновники позволили проведение всех запланированных мероприятий", - отметил П.ЗВЕРЕВ.

"Мы все родом из Луганской области. Это наш родной дом и нам нужно навести в нем порядок самостоятельно. Никто не сделает это за нас - ни политики из Киева, ни олигархи из Донецка", - заявил активист народной инициативы "Новый Донбасс" Александр ХОЛОПОВ.

По словам А.САЛИХОВА, Донбасс должен перестать быть "удельным княжеством" тех, кто в действительности уже давно прервал связь с регионом".

"Те, кто сегодня говорит о благополучии Донбасса, давно забыли, как выглядят терриконы и наши дороги. Они приезжают сюда, или забрать дань, или пообещать нам, что все останется так как есть. Они заинтересованы в том, чтобы у нас было плохо. Потому что только так они смогут руководить нами и сохранить свое "феодальное" право на этот регион", - заявил он.

Активисты инициативы "Новый Донбасс" призывали всех, кому небезразличен свой край, присоединяться к этой инициативе и активно участвовать в формировании программы "Новый Донбасс" для последующего ее воплощения в жизнь.