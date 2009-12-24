Сегодня Ющенко будет в Днепропетровской области

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО во время поездки ознакомится с условиями работы Днепропетровской областной клинической больницы им. И.Мечникова, в частности, примет участие в открытии консультативной поликлиники и проведет встречу с медицинским персоналом больницы.

Также Президент ознакомится с работой ГП «Днепропетровского научно-производственного комплекса «Электровозостроение».