Ющенко: сколько еще голосов нужно давать Партии регионов?

Кандидат в президенты, действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО критикует выборы по закрытым спискам.

Как сообщает официальный сайт В.ЮЩЕНКО, во время рабочей поездки в Крым он сказал: «Почему во власти преступники? Не упрекайте демократию, что это ее вина, она здесь ни при чем».

По словам В.ЮЩЕНКО, причина в том, что во власть избирают людей по закрытым спискам. «Это фан-клубы, во главе которых стоит один «пахан». И это называется партия закрытого типа, которая сама коррумпированная, и то же предлагает власти», - отметил Президент.

«Почему криминальная сила идет во власть? Потому что она имеет иммунитет и стремится быть безответственной перед законом. Человек, у которого полный иммунитет, плевать хотел на эту нацию», - возмутился В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, это не демократия, “когда 450 человек говорят, что для них закон не писан”.

«Ответ, как бороться с тем, чтобы украинская власть не криминализировалась, очень простой. Нужно изменить систему выборов, и гражданин должен голосовать за конкретного депутата, которого он поддерживает в ВР. Тогда преступник во власть не попадет», - уверен В.ЮЩЕНКО.

«Через пять месяцев местные выборы, а я вижу у вас на плакатах: «Язык, вода, дороги». Я не хочу, чтобы вас обманывали. Те, кто сейчас вам это обещают, сегодня при власти. Так, где тот язык, где та вода, где те дороги? Какой манны еще нужно ждать? Сколько еще голосов нужно давать Партии регионов? У них сейчас 185 голосов в парламенте», - добавил глава государства.

Он обратился к гражданам: «В ваших руках самая большая ценность – ваш голос. Через 4 месяца они же, как коровы к яслям, будут бежать к избирателю – дайте еще один мандат на следующий срок. Как мне вас остановить и сказать, что вы сделали ошибку в предыдущий раз? Несите ответственность».

В.ЮЩЕНКО предостерег от неверного выбора: «Мое мировоззрение – это не мировоззрение ЯНУКОВИЧА, это не мировоззрение ТИМОШЕНКО. Это то, что нас различает. Если мы пойдем дорогой этих ценностей, нам нужно учить «Мурку», которую на зонах поют, на «малину» ходить и на «стрелки». «Это не та дорога», - отметил он.