Мороз считает, что о возврате к «кучмизму» кричат те, кто при Кучме имел власть

Председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ отбрасывает тезис о том, что Украина постепенно возвращается к временам „кучмизма”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Черновцах по итогам сегодняшней рабочей поездки на Буковину.

«Когда мне закидывают возвращение «кучмизма», то я всегда пытался проанализировать сегодняшний состав людей, входящий во власть и тех, которые были при КУЧМЕ. Так вот, я обнаружил, что о наступлении «кучмизма» больше всех говорят те, кто при КУЧМЕ был при больших портфелях. То есть премьерами, вице-премьерами, в других высоких должностях», - заявил спикер.

Он задал журналистам встречный вопрос: «Какое, например, имеет отношение нынешний министр внутренних дел Василий ЦУШКО к возвращению «кучмизма», когда он был ярким противником того режима?» На реплику журналистов из зала относительно назначений В.ЦУШКО на должности своих заместителей людей с так называемой «сомнительной репутацией», А.МОРОЗ отметил: «Заместители выполняют те задания, которые ставит министр, а он их ставит правильно. И то, что приходится менять в областях руководителей УМВД, то для этого есть все основания. Потому что их действия не в последнюю очередь сопровождались коррупционными деяниями».

Председатель Верховной Рады призывал журналистов дождаться «реального отчета министра внутренних дел, после чего делать выводы».

«Если мы говорим, что рейдерство – это большое зло, то В.ЦУШКО прекратил его одним приказом – все рейдерские вопросы, которые осуществлялись на местах с помощью правоохранительных органов теперь будут решаться с привлечением стражей порядка лишь по личному распоряжению министра”, - подчеркнул А.МОРОЗ.