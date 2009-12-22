Гриценко - Яценюку: получаешь зарплату – садись в зал и жми на кнопку

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что ни премьер Юлия ТИМОШЕНКО, ни председатель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, ни лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК не способны преодолеть коррупцию в стране из-за собственного, «особого» отношения к этому явлению.

Как сообщает пресс-служба А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил вчера в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам А.ГРИЦЕНКО, он не верит в обещания Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА преодолеть коррупцию потому, что именно в их фракциях находятся авторы «двух наибольших коррупционных афер последних лет».

«Еще в мае прошлого года я заявил о том, что ни один из трех – ни ЮЩЕНКО, ни ЯНУКОВИЧ, ни ТИМОШЕНКО – не способны больше объединять и продвигать Украину вперед. За эти полгода убедился, что это правильная позиция», - сказал он.

«Запуск «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго» в украинскую экономику стоил десятки миллиардов гривен. Где сидят идеологи и те, кто на этом зарабатывал? Во фракции Партии регионов. Где находятся те, кто создал наибольшую аферу №2 - Тендерную палату, из-за которой потеряны десятки миллиардов? Сидят в БЮТ», - заявил кандидат в президенты.

Поэтому он советует лидерам БЮТ и ПР сначала выгнать этих людей из своих фракций и инициировать проведение следствия, а уже потом говорить о борьбе с коррупцией.

Похожие слова он адресовал и А.ЯЦЕНЮКУ, который «также много говорит о борьбе с коррупцией, но не подкрепляет эти слова делами».

«Главное не говорить, а действовать. Не надо ходить на войну, достаточно просто работать», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он обратил внимание на тот факт, что лидер «Фронта перемен» не только на биг-бордах, но и в самой телевизионной программе отстаивал пожизненное заключение для взяточников. В то же время, подчеркнул А.ГРИЦЕНКО, А.ЯЦЕНЮК ни разу не присутствовал в парламенте во время голосования за закон о противодействии взяточничеству №3428, который предусматривает именно такую ответственность. По его словам, также А.ЯЦЕНЮК не голосовал за законопроект об обязательном декларировании расходов чиновниками, хотя обещает своим избирателям внедрить такую норму.

«Ни разу во время рассмотрения этих законопроектов ЯЦЕНЮКА не было в зале. Он был на войне, - заметил А.ГРИЦЕНКО. – Не надлобыть фронтовиком! Получаешь зарплату депутата – садись в зал и жми на кнопку».

Подытоживая сказанное, А.ГРИЦЕНКО отметил: «Есть такой громкий музыкальный инструмент. Очень громкий, но пустой внутри – барабан называется», а поэтому он посоветовал избирателям обращать внимание на дела, а не на предвыборные обещания, «отличать настоящее и пустой болтовни».