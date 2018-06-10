Ульянченко: Под ковром изменяется государственный строй страны

Вера Ульянченко в команде Ющенко - с 2000 года, работала с ним в правительстве, прошла две избирательных кампании, была внештатным советником Президента. Последние полгода - глава Киевской облгосадминистрации. “Президент и в дальнейшем будет оставаться самым влиятельным политиком Украины” – заверяет она. О том, как сегодня строятся отношения руководителей регионов с Президентом и правительством, какие следствия будет иметь принятие Закона о Кабмине, удастся ли избежать политического раскола государства – в интервью УНИАН Веры Ульянченко. Сможет ли президент остаться влиятельной политической фигурой в Украине после преодоления ВР вето на закон о Кабмине? Ведь некоторые положения данного закона забирают у Президента часть его полномочий, в частности в вопросах кадровой политики. (Встреча с Ульянченко состоялась до того, как Президент вторично наложил вето на Закон о Кабинете Министров - УНИАН). Президент с его авторитетом, умением аргументировать свою политическую позицию, с его полномочиями главы государства и верховного главнокомандующего будет оставаться самым влиятельным политиком. Этот вопрос не следует переводить только в плоскость личных отношений Кабинета министров во главе с Януковичом и Президента Ющенко. Нам нужно говорить и думать о том, что тихо, под ковром практически, изменяется государственный строй страны.

Два года назад у людей не спросили, насколько им необходимо парламентско-президентское государство, а переход к этой форме правления был осуществлен на уровне договоренностей между политическими силами и голосования в парламенте. Теперь, фактически, Закон о Кабинете министров, проголосованный в Верховной Раде, переводит государство уже от парламентско-президентской модели в чисто парламентское государство. А людей об этом опять никто не спросил! Не спросили, какой уровень доверия у избирателей к ВР. А теперь практически все полномочия предоставляются парламенту и Кабмину.

Мне кажется, что такие серьезные вещи без обсуждения в обществе и выработки общей позиции всех политических сил делать нельзя. Это решение не может приниматься только одной коалицией – эти вещи должны быть согласованы с политическими силами, общественностью.

Это не добавляет политической стабильности и имиджа Украины в мире. Мне кажется, что за 15 лет независимости политическая элита страны должна думать не о политическом рейтинге того или другого лица, или политической силы, а о рейтинге целой страны, ее восприятии в мире.

Что, по вашему мнению, в этих условиях должен сделать Президент?

Прежде всего, по моему мнению, должен свое слово сказать Конституционный Суд. Президент приложил много усилий, чтобы КС занял надлежащее место в политической системе государства. Именно КС должен быть главным арбитром между всеми ветвями власти. Мы, к сожалению, до сих пор не знаем позиции КС относительно многих спорных вопросов.

По вашему мнению, голосование БЮТ за закон о Кабмине - измена по отношению к Президенту? Я бы не хотела оценивать позицию БЮТ как желание привлечь к себе внимание, показать свое влияние на принятие решений в государстве. Убеждена, что в этом голосовании у них были свои аргументы, но я их не вижу. Тем более, анализируя, сколько в данном законе есть нарушений положений Конституции. В свое время БЮТ была единственной политической силой, которая вообще не голосовала за конституционную реформу. Потому голосование за Закон о Кабинете министров, который, в сущности, стал продолжением процесса перехода к парламентской республике, – для меня непонятно.

Создается впечатление, что эта позиция фракции – это спекуляции или желание давить и шантажировать Президента.

Возможно, это вызвано тем, что Президент перестал считаться с Тимошенко? Логических объяснений действиям БЮТ в части совершенствования или изменения Конституционной реформы нет. Мы знаем о том, что БЮТ всегда декларировал свою позицию относительно отмены Конституционной реформы. Голосование БЮТ за закон о Кабмине выглядит абсолютно алогичным. Не подумайте, что я против Закона о Кабмине, он необходим стране. Но та редакция, которую приняли, включает в себя столько нарушений Конституции, столько противоречивых моментов, что не понятно как закон трактовать.

Возможны ли учитывая то, как разворачиваются события в Украине, полный переход к парламентской республике, выборы Президента в парламенте? Кое-кто уже вообще говорит об отмене должности Президента... Должность Президента в Украине, безусловно, останется, ведь мы имеем парламентско-президентское государство по Конституции. Я думаю, что влияние Президента как известного и серьезного политика будет оставаться достаточно высоким. Виктор Ющенко будет оставаться арбитром в решении серьезных политических проблем. Самым ярким примером этого является подписание Универсала национального единства, когда Президент продемонстрировал свою способность вести диалог, находить выход из парламентского кризиса, он показал себя профессиональным политическим арбитром. Думаю, что инициированный сейчас круглый стол относительно реализации положений Универсала и судьбы Конституционной реформы прибавит Президенту авторитета. Собственно, страна не может жить в условиях постоянного противостояния и потому инициированный Президентом диалог является важным.

Вера Ивановна, не означают ли последние голосования в парламенте, когда Верховная Рада трижды преодолела вето Президента, проигрыш команды Президента команде премьера? Я бы не говорила о проигрыше команды, а скорее о несогласованности действий, о неумении команд без их политических лидеров вести переговоры. О том, что личные амбиции часто довлеют над обстоятельным.

Вы бы посоветовали Президенту сделать определенные кадровые выводы относительно своего окружения? С Президентом работает неплохая, достаточно динамическая и профессиональная команда. Мне кажется, что не только главе государства следует думать о своей команде, но и премьеру в таких ситуациях стоит об этом думать. Обстоятельства не должны делать своими заложниками премьера и Президента.

Изменилось ли что-то после принятия закона о Кабмине в работе глав областных администраций? Нет, никаких изменений нет. Президент, как и раньше, назначает глав облгосадминистраций. Конечно, перед назначением нового руководителя области должно быть представление премьер-министра – такой алгоритм работал и до нового закона о Кабмине. Поэтому сегодня нам нужно забыть о твоем или моем, а следует говорить о результате. Политические элиты должны перестать демонстрировать людям личные амбиции и накачивать мускулы – нужно научиться показывать согласованную работу.

Вера Ивановна, а какие у Вас лично сложились отношения с премьером? Нормальные, деловые, рабочие отношения.

Скажите, не могут ли у вас возникнуть проблемы с облсоветом вроде тех, которые сложились у губернатора Харьковщины (ему выразили недоверие – прим. авт.)? Нет, у нас такого быть не может! Мы ничего от областного совета не скрываем и не демонстрируем первенство. Мы не боимся поделиться славой, или наоборот проблемами. Мы пытаемся делать дело. Невзирая на какие-то внутренние дискуссии, к людям выходим с общей позицией. Если на это нужны сутки – мы будем сутки согласовывать позиции, но избиратели увидят общую организованную команду, которая работает на их благо. Нас всех будут оценивать люди, которые хотят от власти конкретных результатов, – улучшения своей жизни, достойной заработной платы, стабильности, покоя и защиты.

Ваш прогноз относительно будущего НСНУ? Какие процессы происходят в партии после смены руководства? В феврале-марте состоятся отчетно-выборные районные и областные собрания. Я думаю, что партия серьезно очистится. Уверена, что мы сможем привлечь в свои ряды много новых сторонников. Возможно, в некоторых областях изменится руководство партии. Вообще НУ проходит определенный путь становления – слишком это молодая партия, чтобы быть стабильной политической силой. Однако она есть, и будет оставаться той демократической политической силой, которая будет поддерживать Президента.

Интервью записал Роман Цимбалюк