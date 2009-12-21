В ПР рассказали, что они согласны менять в законе о выборах

Фракция Партии регионов готова к принятию изменений в закон о выборах Президента, если эти изменения будут касаться исключительно замечаний Конституционного Суда и Венецианской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый заместитель лидера фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ.

Он напомнил, что КС высказал свои замечания по пяти пунктам этого закона, а также свои замечания высказала и Венецианская комиссия.

«Мы предлагаем по этим замечанием отработать законодательство и согласовать все замечания, чтобы другие изменения в этот закон не вносились», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если с таким подходом согласятся остальные фракции, фракция ПР проголосует за этот законопроект.

«Если мы сегодня договоримся о таком подходе, то у нас нет особых причин для того, чтобы данный закон в таком виде не был принят на текущей неделе», - сказал А.ЕФРЕМОВ.