Вехи недели: Тимошенко гнет свою линию, Ющенко заигрывает с правыми, финансы поют романсы

Украина не получит Государственный бюджет-2010 ранее весны следующего года. Открытой дискуссии с оппонентами кандидаты на президентский пост предпочитают срежиссированные пиар-акции. МВФ продолжает оставаться главной надеждой Кабинета Министров.

Верховная Рада решила сдвоенной пленарной неделей завершить календарный год. Правда, народные депутаты особо не перетруждаются: прогуливаются по кулуарам, покупают новогодние подарки практически не отходя от рабочего места и имитируют бурную активность. Законодатели так и не смогли на минувшей неделе ни принять изменения в закон о выборах Президента (нынешнюю версию регионалы считают вполне демократичной), ни уволить министра внутренних дел Юрия Луценко. Похоже, сессионный зал впал в зимнюю спячку, и монотонный голос ведущего заседания Александра Лавриновича убаюкивает остатки политической активности.

К примеру, не состоялось публичное выдавливание на пенсию Владимира Стельмаха, у которого истек срок полномочий председателя правления Национального банка. Виктор Ющенко не торопится менять на переправе проверенного финансового тяжеловеса, а БЮТ, непримиримо критиковавший Стельмаха, предпочитает не делать резких телодвижений. Видимо, понимают, что в нынешней ситуации изученный противник лучше энтузиаста перестройки финансовой системы.

Заодно политики уже смирились, что Украина войдет в Новый год без Государственного бюджета. Если на протяжении нескольких последних лет в парламенте в конце декабря кипела работа по «распиливанию» доходов и расходов в интересах конкурирующих группировок, то избирательная кампания лишила всяких перспектив желающих отщипнуть от бюджетного пирога. Даже Юлия Тимошенко заявила, что бюджет-2010 будет принят после президентских выборов. В ответ Виктор Ющенко официально потребовал прекратить финансировать исключительно те регионы, которые планирует посетить Юлия Владимировна. Видимо, Президент обеспокоен тем, что премьер давненько не была на Сумщине. Для пущей наглядности Виктор Андреевич сравнил лидера БЮТ со Снегурочкой, раздающей предвыборные подарки за государственный счет.

Будем откровенны: не будь Украина парламентско-президентской республикой, машины и квартиры щедрой рукой сеял бы на электоральном поле и сам Ющенко. Но такой возможности у него сегодня нет, поэтому приходится искать другие варианты повышения рейтинга. Среди них – активное заигрывание с правыми националистическими организациями. Президент не исключил возможности присвоения Степану Бандере звания Героя Украины. Но куда интереснее другое: Ющенко анонсировал проведение переговоров с представителями национал-демократических сил, баллотирующихся в Президенты, о выдвижении единого кандидата. Правда, потенциальные участники объединения от такой перспективы открещиваются.

После Нового года часть претендентов на президентское кресло получит возможность в ходе дебатов на Первом национальном донести свою позицию до избирателя. Впрочем, «великолепная пятерка» - руководители страны, лидер оппозиции и примкнувший к ним Арсений Яценюк – отказались от участия в теледебатах в первом туре. Они предпочитают проводить собственные митинги и выступления с заранее определенной тематикой и отсутствием каверзных вопросов. Ющенко и Янукович даже не пришли на канал «Украина», попытавшийся устроить телевизионное «танго втроем» с участием обоих Викторов и одной Юлии. Тимошенко пришла и максимально использовала эфирное время для критики оппонентов. Ощущений от выступления премьера несколько. Наверное, если бы у пиара была богиня, то Юлия Владимировна могла бы претендовать на это звание. Она умело уворачивалась от неприятных вопросов и упорно гнула свою линию. Согласитесь, немало в мире премьеров, утверждающих, что сейчас не время говорить о цифрах как показателях экономической стабильности. Да и незатейливый, но эффективный фокус с предложением гостям студии руками проголосовать за президентскую или парламентскую форму правления многого стоит. Тимошенко так и не дала ответ на вопрос о сотрудничестве с Виктором Медведчуком, зато пообещала, что Януковича и близко к власти не подпустит. Виктор Федорович для лидера БЮТ – «воплощение зла, нависшего над Украиной».

К тому же Тимошенко отчетливо заявила, что после избрания президентом в стране больше не будет олигархов, у которых останется исключительно имущество, приобретенное законным путем. Не знаю, спокойно ли спали после 4-часового телебенефиса Юлии Владимировны Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Богдан Губский и другие, но массового подъема в рядах бизнеса под лозунгом «Юля – наш Президент!» пока не наблюдается. Видимо, «нормальных» с точки зрения премьера бизнесменов в стране практически не осталось. Хотя, нет – один точно есть. Это Александр Геннадиевич Тимошенко, умело скрывающий от жены названия своих фирм.

Искренне жаль, что дипломатический протокол и занятость государственными и предвыборными делами не позволяют Юлии Владимировне лично махнуть в Вашингтон, чтобы убедить руководство МВФ таки подкинуть миллиардик-другой для Украины. Вице-премьер Григорий Немыря и шеф Минфина Игорь Уманский пока не сумели договориться о новом транше для официального Киева, без которого январь может оказаться нерадостным. Вот и «Газпром» уже обещает с 1 января повышение цены до 300 долларов за тысячу кубометров, напоминая, что за транзит в первом квартале 2010-го уже давно рассчитался.

Евгений Магда