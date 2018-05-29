Кириленко приватизировал дух Черновола

“Мы должны помочь Ющенко поломать московский сценарий, чтобы во второй тур не вышла абсолютно антиукраинская пара – Янукович и Тимошенко”... Заметки со съезда “За Украину”

Группа «За Украину» – это самые преданные кадры партии Виктора Ющенко «Наша Украина». Вряд ли можно установить точно, что послужило реальным толчком для отсоединения Славы Кириленко и его шестнадцати человек от основного тела “Нашей Украины”. Любовь к Виктору Андреевичу? Или нелюбовь к Юлии Владимировне, к которой склонилась значительная часть нашеукраинцев? А может быть, просто потому, что Кириленко в свое время сняли с председательства в НУ.

Он остается среди сторонников Президента Ющенко. Да и вообще для группы «За Украину» не существовало полутонов, они никогда не смягчали свои лозунги, чтобы, скажем, более привлекательно выглядеть для восточного электората.

«За Украину» стала своеобразной партией-спутником Виктора Ющенко. Вопрос – поддерживать или не поддерживать его на выборах – даже не стоял.

В субботу, 19 декабря состоялся съезд “заукраинцев”, на котором они и оформились в полноценную политическую партию.

Интересно было проследить, в какой тональности пройдет съезд, будет ли заметна былая несправедливость, будет ли чувствоваться, что им есть куда расти.

Самого Виктора Андреевича на съезде не было. Но в новосозданной партии говорят, что такого и не планировали.

Накануне, 18 декабря, Вячеслав Кириленко и еще пятеро депутатов – Владимир Мойсик, Олег Гуменюк, Ксения Ляпина, Иван Стойко и Ярослав Кендзер – вышли из состава “Нашей Украины”, и теперь именуются членами партии «За Украину».

...Уже никого не удивишь присутствием духовенства на съезде той или иной партии. Поддержать новоиспеченных «заукраинцев» пришел Киевский патриархат в лице епископа Евстратия. Он поздравил всех с Днем Николая, прочитал «Отче наш», но к собравшимся обратился как «простой гражданин Украины, перед выбором которого, стоит вопрос, за кого голосовать»:

– Я не хочу продавать свой голос за пакет гречки или за пятьдесят гривен. Хочу пожелать, чтобы партия «За Украину» стала партией нового типа. Готовясь к выступлению, я вспомнил слова Черномырдина, который когда-то сказал: «Какую бы партию мы не строили, получается КПСС». Поэтому хочу пожелать, чтобы ваша партия совсем не была похожа на КПСС. Пусть Господь поможет вам быть настоящей партией, которая будет выступать не за правых, не за левых, не за красных, не за белых, а за Украину.

Перед тем, как избрать руководящий состав партии, делегаты обсудили «общественно-политическую ситуацию в Украине».

Шестидесятник-руховец Ярослав Кендзер, которого исключили из родного ему НРУ говорил о наболевшем, из Руха он позволил «прихватить с собой дух Черновола»:

– Надеюсь, что в ближайшее время появятся еще организации, которые выйдут из-под провокативного, гебистского, цековского крыла Бориса Тарасюка. Мы все должны помочь действующему Президенту Виктору Ющенко поломать московский сценарий, чтобы во второй тур не вышла абсолютно антиукраинская пара – Янукович и Тимошенко. Поэтому мы сегодня собрались здесь, чтобы задекларировать то святейшее, за что погибали, отдавали жизнь украинские патриоты. Мы с моим коллегой Стойко, которого тоже исключили из НРУ, покинув Народный рух, забрали с собой святые идеалы Вячеслава Черновола и просим сегодня врастить его в политический, генетический фонд нашей новой политической партии.

В докладах об общественно-политической ситуации в Украине не прозвучало ничего нового: коррупция, опасность внутренняя, внешняя, экспансия информационного пространства, безответственность правительства, популизм и так далее.

– Когда вы включите телевизр, то не увидите украинского базового интереса, – сказал Иван Стойко. – До сих пор никто ничего не сделал, чтобы наше телевидение не было кремлевским филиалом. Вы только то и услышите по украинским и российским каналам, что украинец – это хохол, алкоголик и бездарь. О нашей армии сказано очень много, я скажу лишь одно – сегодняшнее правительство найдет деньги на что угодно, только не на армию. Еще такого не было, чтобы на 0,7 процента от ВВП финансировалась армия. Извините, да у нас сегодня даже министра внутренних дел нет нормального, у него цветной нос, когда он идет на работу, то думает, как с кем-то подраться или выпить сто грамм. Поэтому нужно немедленно менять руководителей всех структур.

Порой становилось скучно, делегатов одолевал сон, однако эмоциональное выступление Ксении Ляпиной развеяло сонную атмосферу.

– Советская власть уничтожала в 30-е годы интеллигенцию – основу среднего класса и крестьянство, которое в Украине не было попрошайкой, – заявила она. – В попрошаек их превратила Советская власть. Она его уничтожила. Какова же тогда наша задача? Безусловно, развивать средний класс, но уже современным, европейским, но прежде всего украинским... Ежедневно из экранов слышно: «Она – работает, за нас все сделает». Так что, нам уже и работать не нужно? «Он нужен Украине, он все сделает», то есть украинцев зомбируют, мол, сидите дома, не рыпайтесь, а изберите нас и будете счастливы. Люди, да поймите, что только тогда вы будете счастливы, когда собственным трудом, собственными руками это счастье будет строиться. Мы должны стать той политической силой, которая ежедневно об этом будет говорить, чтобы вернуть украинцам разум и понимание собственных сил.

Морфей во время выступления Вячеслава Кириленко. Он говорил долго, и большинство просто устало слушать. Создание партии он объяснил так:

– Мы решили что-то делать, а не сидеть, как наши коллеги по парламенту и посыпать себе голову пеплом с криками «все пропало». Когда год назад мы создавали общественное движение «За Украину», мы знали, что с нами никто не будет соглашаться, даже часть наших патриотических соратников, потому что они привыкли брать должности, а не пропагандировать ценности и идеи. Было всякое, но в результате «За Украину» стала форпостом в Верховной Раде, которая отстаивает украинские идеалы, так как все другие начали работать на вождей.

Наконец председателем партии избрали Вячеслава Кириленко. Конечно, он был единственным кандидатом. Он ковырял печь и все время допытывался: «А может, есть какие-то другие предложения?» Первым заместителем председателя избрали Мойсика, а заместителями – Ляпину и Зубко.

Ксеня Лесив

Фото с сайта За Україну!