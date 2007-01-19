Похороны Евгения Кушнарева (фоторепортаж)

18 и 19 января в Харькове объявлен траур в святи со смертью народного депутата Украины от Партии регионов Евгения КУШНАРЁВА. Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв скончался 17 января в Изюмской больнице в Харьковской области в результате огнестрельного ранения, которое он получил на охоте накануне.

В четверг во всех храмах Харьковской Епархии Украинской православной церкви Московского патриархата прошли богослужения за упокой Е.КУШНАРЁВА.

После отпевания в Свято-Благовещенском соборе УПЦ МП гроб с телом покойного перевезли в фойе Харьковского оперного театра. Там прошла гражданская панихида. Попрощаться с КУШНАРЕВЫМ прибыли Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, члены Кабинета Министров, депутаты ВРУ, экс-президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА.

Священники и парафияне молятся возле гроба с телом народного депутата Украины Евгения Кушнарева

Премьер-министр Украины Виктор Янукович и председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз

Заместитель министра Кабинета министров Украины Елена Лукаш

Координатор Комитета общественного контроля Александра Кужель

Председатель «Украинского форума» Владимир Семиноженко и министр чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич

Экс-министр обороны Александр Кузьмук

Председатель Народной партии, экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин

Первый вице-премьер Николай Азаров

Народный депутат Украины, экс-генпрокурор Святослав Пискун

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий Кернес и народный депутат Дмитрий Святаш зажигают свечи во время церемонии прощания с народным депутатом Украины Евгением Кушнаревим

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Табачник и лидер КПУ Петр Симоненко

Курсанты Харьковской академии внутренних дел несут к автомобилю гроб с телом народного депутата Украины Евгения Кушнарева

Е.Кушнарёва похоронили на 2-м городском кладбище на центральной аллее рядом с могилой бывшего губернатора Харьковской области Александра Масельского.

Фото Владимира Андреева