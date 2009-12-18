Ющенко: отношения России с Украиной не хуже, чем с другими

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что украинско-российские отношения не хуже, чем отношения России с другими постсоветскими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время общения со студентами и преподавателями Винницкого национального аграрного университета. При этом В.ЮЩЕНКО спросил собравшихся, считают ли они, что отношения России с Беларусью или какой-либо другой страной постсоветского пространства являются проще.

Также он не согласился с тезисом, что отношения Украины и России были проще при предыдущих президентах. «Были ли более простые отношения, когда Тузлу песком засыпали, более простыми ли, когда Госдума России принимала решение, что Севастополь – российский город?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, любой Президент, который будет отстаивать национальные интересы и независимость Украины, не будет положительно восприниматься в России.

«Я хорошо понимаю, что любой Президент Украины, который будет следовать курсом демократии и национальной независимости, не будет восприниматься среди наших соседей», - сказал В.ЮЩЕНКО.