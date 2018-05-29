Ханне Северинсен: ЕС допустил большую ошибку в отношении Украины

Ханне Северинсен, внештатный советник премьер-министра Юлии Тимошенко, многолетний содокладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по выполнению Украиной своих обязательств перед СЕ, недавно побывала в Киеве. При предыдущем Президенте она олицетворяла придирчивый европейский взгляд на Украину. Датчанка госпожа Северинсен умела продемонстрировать, как спокойный “правовой барометр Европы” (именно так называют Совет Европы) может стать весомым рычагом влияния на процессы демократизации в Украине. Она ответила на вопросы УНИАН.

МЫ ПОТЕРЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ УКРАИНЫ Госпожа Северинсен, Украина хочет евроинтеграции – об этом заявляют все значимые политические силы и это отвечает желаниям простых украинцев. Но только что я услышала от заместителя министра иностранных дел Елисеева, что он собирается составлять книгу, где укажет сто причин, которые находят европейцы, чтобы не пустить нас в ЕС. Повторю свой ранее объявленный тезис. ЕС сделал очень большую ошибку в 2005 году, когда мы не приложили усилий, чтобы сделать нашу интеграцию более плотной. Мы потеряли возможности быстрого присоединения Украины. С другой стороны, существуют копенгагенские критерии, которым должны отвечать страны-кандидаты. Да, вы их поддержали, заявили о желании отвечать этим стандартам. Но реформы следует проводить активнее...

ПОЧЕМУ ВЫ ЖДЕТЕ ДО САМОГО КОНЦА И НЕ ВВЕДЕТЕ ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ? А Болгария и Румыния, которые стали членами ЕС, отвечали тем критериям, они были хорошими учениками ЕС? Они пообещали, что будут придерживаться их. Но думаю, когда дойдет дело до вашего вступления, вряд ли вы будете отвечать тем стандартам больше, чем они отвечали на момент вступления. Есть Восточноевропейское партнерство, и это хороший проект, это четкий план, шаг вперед. И вы должны проводить реформы, делать демократизацию. Вы сами нуждаетесь в соответствии этим стандартам. Для чего сидеть и ждать? Делайте что-то для развития принципов демократии и правового государства. Все знают, что ваше избирательное законодательство должно быть изменено, а вы ждете до последнего и просыпаетесь перед самими выборами. Почему бы хоть немного не изменить принципы политической жизни, ввести открытые списки? Почему вы ожидаете, а не принимаете реальные, эффективные меры для борьбы с коррупцией? Это все следует решать.

Но я сознаю то, что ваши граждане ожидают европейской перспективы и много знают о Европе...

ВСЕ БУДЕТ ЛЕГКО, ЕСЛИ УКРАИНСКАЯ ЭЛИТА ПООБЕЩАЕТ САМА СЕБЕ Вам просто не хватило смелости принять мнение, что Украина может быть членом ЕС... Я уже говорила, что это была большая ошибка Европейского Союза. Внутри ЕС ведется большая дискуссия относительно Украины. Северная часть ЕС большее интересуется Украиной, Польша активно поддерживает вступление Украины. Украина впоследствии будет отвечать нашим стандартам. Украина сама заинтересована выполнить задание и создать свободное антикоррупционное общество, которое желает демократических преобразований. Это будет легко, если украинская элита пообещает себе, что так и будет.

ЕВРОПЕЙЦЫ - СЧАСТЛИВЧИКИ ПО СРАВНЕНИЮ С УКРАИНЦАМИ, ПОТОМУ ЧТО У НАС НИКОГДА НЕ БЫЛО ГОЛОДА ...Вы привели плохой пример – с Румынией и Болгарией. Новое большое пополнение ЕС 2004 года выхвало определенную хаотичность, и включение Украины могло эту хаотичность преумножить. Вы не достигнете процветания и демократии, если не осознаете свою роль в Европе. Конечно, Европе во многом проще. Страны Западной Европы имеют тысячелетнюю историю независимости и 150 лет демократии. У нас были некоторые проблемы.

Но это - ничто по сравнению с вашими: у нас никогда не было Голода, мы всегда были счастливчиками. И я думаю, поскольку мы счастливчики, нам следует помочь тем, кто не был таким счастливым на этом длинном пути.

Как вы думаете, после заключения Лиссабонского соглашения у Украины станет больше друзей в Брюсселе? Безусловно, у вас будет больше друзей, потому что Европарламент будет иметь больше силы и влияния и реально влиять на решения Еврокомиссии. Но Украина должна работать и с государствами ЕС, которые не видят в ней сильного европейского игрока.

Рассказывали, что после войны России с Грузией Саркози говорил: следует как можно скорее принимать Восточное партнерство, пока они друг друга не прикончили... Я об этом не слышала.

Я СПРОШУ О ПЕДОФИЛЬНОМ СКАНДАЛЕ У НЕМЫРИ Некоторые наблюдатели говорят, что ошибкой ЕС было работать лишь с высокопоставленными должностными лицами Украины, разворачивать большие проекты. Что следовало способствовать так называемым низовым проектам неправительственного сектора. Организации, которые работают в регионах, селах, так называемые grass root-level, лучше доносят до населения знание и практику ЕС. Да, я соглашаюсь с вами. Так должно быть. И хочу поговорить об этом с нашим премьер-министром, когда вернусь домой в Данию. Следует вообще пересмотреть работу всех неправительственных организаций, потому что мне иногда кажется, что большинство проектов, на которые тратятся деньги Еврокомиссии, очень сложные. Средства тратятся на бумаги, непонятные консультации, а собственно на главные цели проекта деньги выделяются по остаточному принципу. Нужны программы для села, для молодежи, это откроет ЕС для всей страны, а не лишь для людей с высокими прибылями. Личный опыт – это лучший способ изменения мышления.

Во время президентства Леонида Кучмы вы были содокладчицей ПАСЕ по состоянию соблюдения свобод в Украине. Вы были постоянной головной болью прежнего Президента. Уже прошло пять лет после Революции, и на ПАСЕ зачитывают заявление украинской матери, чьи дети были изнасилованы и которая не может добиться расследования дела ни от героя Майдана Юрия Луценко, ни от прокуратуры. Вы не разочарованы тем, что помогали Украине? Я должна признать, что не знаю об этом... Никто мне об этом не говорил. Но я напишу об этом письмо вице-премьеру Григорию Немыре.

А в принципе, если есть такая ситуация, то это ужасно.

Но разница между прошлым и настоящим в том, что мы можем о таком говорить открыто.

ЯНУКОВИЧ ТОЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЕВРОПЕЙЦЕМ Кто из больших политиков в мире является для вас образцом? Нельсон Манделла (прежний президент ЮАР. – Авт.). Его жизнь – это захватывающий пример борьбы за права человека. Сегодня я с уважением смотрю на Обаму, и это дает надежду на серьезные внутренние превращения внутри Америки.

Кто в глазах европейских элит больше европеец – Тимошенко или Янукович? Юлия Тимошенко... Хотя, если Янукович примет европейские подходы, то он также европеец.

В скандинавських странах проблемы женщин в политике вроде бы нет. Что лучше для гендерного равенства? Внедрять квоты представительства женщин в партийных списках? Или ждать, пока наши женщины вырастут настолько, что сами будут пробивать себе дорогу и политику? Это как раз мой вопрос. Я много сделала тридцать лет назад, чтобы женщины продвигались в политику. Я убеждала мужчин-политиков и женщин идти путем образования, а не выработки квот. Я не уверена, что нужны квоты. Но убеждена, что женщин в политике должно быть больше. Думаю, когда вы будете иметь открытые списки, то это даст толчок... Женщины должны говорить с женщинами, искать других женщин, поддерживать друг друга, выступать промоутерами друг друга в политике. Путь представления женщин должен быть системным. Сейчас в украинской политике представлены женщины, за спиной каждой из которых стоит мужчина или отец...

А например, у нас в Дании мы имеем семь партий в парламенте, и где-то сорок процентов – женщин.

Разговаривала Маша Мищенко