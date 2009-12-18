Гриценко считает, что учителя должны играть в игры, популярные у учеников

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что возвращение престижа профессии учителя является важным пунктом его предвыборной программы “Присягаю народу Украины!”.

“Сегодня нам нужны не только ученики с аттестатом о среднем образовании, а развитые, воспитанные люди”, - сказал он во время встречи с общественностью Житомира, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он предлагает усовершенствовать систему школьного образования, сократив количество учеников в классах, одновременно увеличив количество учителей. Не “стоит пытаться втиснуть в головы детей весь объем мировых знаний”, - уверен А.ГРИЦЕНКО. Вместо этого он предлагает перенести акцент на качество воспитания.

Учителя, по мнению А.ГРИЦЕНКО, должны иметь свободное время для того, чтоб лучше познавать мир тех, кого воспитывают. “Учителя должны заниматься самообразованием, овладевать передовыми технологиями преподавания, а также – смотреть кино, читать книги, играть в игры, которые популярны среди учеников, чтобы лучше их понимать, найти индивидуальный подход к каждому”, - заявил он.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО уверен в необходимости “исправить ошибку и вернуться к десятилетней системе обучения в школе”.

“Наша школа была и является сильнее школ тех стран, чей опыт мы тупо скопировали”, - убежден он.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект об отмене двенадцатилетней системы, а также включил этот пункт в свою предвыборную программу.

Также А.ГРИЦЕНКО предлагает повысить заработную плату работникам образовательной сферы, сделав ее выше средней зарплаты по стране.