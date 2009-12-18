Литвин прогнозирует, что Украина превратится в отстойник для нелегалов

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за проведение переговоров по безвизовому режиму с Евросоюзом для украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил сегодня.

«Европейцы проводят прагматическую политику, Украине стоит поучиться у них защищать собственные интересы», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он считает недопустимым внешнее давление на национальную внутреннюю политику Украины со стороны иностранных структур. «Европейское содружество через МВФ будет принуждать Украину проводить непопулярные реформы – как в плане ценовой политики, так и в отношении энергоносителей, а также повышения пенсионного возраста», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что Украина должна решительно отстаивать собственную позицию. “С 1 января 2010 года вступает в действие Соглашение о реадмисии между Европейским содружеством и Украиной. Обеспечивая защиту соседей от нелегальных мигрантов, одновременно мы имеем право на реальное упрощение посещения украинскими гражданами европейских стран», - уверен В.ЛИТВИН. При этом он отметил, что Соглашение о реадмисии вызывает многих возражений, особенно среди украинских граждан, которые живут в приграничных областях.

По его словам, если учитывать то обстоятельство, что Украина не имеет соглашений о реадмисии с другими странами, в частности, с Россией, то это означает, что “наша Родина будет превращаться в отстойник для нелегалов».