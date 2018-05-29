Стабилизец: куда идут деньги из Стабилизационного фонда

Хватило года, чтобы СФ превратился из резервуара средств для реализации проектов общегосударственного значения в карманный фонд одного из кандидатов в президенты...

«Воплощение идеи чаще всего превращается в ее пародию». Кажется, это высказывание принадлежит Гете.

Удачнее и не скажешь об украинском Стабилизационном фонде. Задумывался он с благородными и подвижническими намерениями, которые были прописаны в первом антикризисном» законе «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 31 октября 2008 года.

В первую очередь предполагалось, что средства, аккумулированные в этом фонде, будут направляться на «кредитование или софинансирование долгосрочных инфраструктурных, инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения». Рядом - не менее важные направления например «удешевление кредитования проектов малого и среднего бизнеса, в частности таких, которые влияют на повышение уровня занятости населения».

Стабилизационному фонду (СФ) хватило года, чтобы превратиться из резервуара средств для реализации проектов общегосударственного значения в карманный фонд одного из кандидатов в президенты. Он напоминает сумку, из которой Снегурочка, путешествуя по регионам, вынимает подарочки каждый раз, когда нужно понравиться аудитории. Снегурочка работает соло, поскольку Дедов Морозов она считает отработанным материалом.

Другое дело, что эта сумка полупустая, поскольку спонсоры заняли выжидательную позицию. Судя по последним опросам серьезных социологических фирм (а не мыльных пузырей-однодневок), у Деда Мороза таки есть шансы превратить Межгорье в президентскую резиденцию.

В распоряжение УНИАН попал Отчет об использовании средств СФ по состоянию на 1 ноября 2009 года. Пятого февраля с.г., выступая в Верховной Раде, премьер-министр отметила (цитируем по «Урядовому курьеру от 6.02.2009): «По результатам переговоров с зарубежными партнерами недавно созданный СФ будет наполнен. Он составляет свыше 21 млрд. грн. и будет направлен исключительно на расходы развития».

Что же касается его наполнения, констатируем: за десять месяцев 2009 года в него поступило из разных источников 3 млрд. 766 млн. грн., к которым прибавлен еще переходный остаток около 4 млрд. грн. с осени 2008 года. Кассовые расходы по состоянию на 1.11.09 составляли 7 млрд. 829 млн. грн. Как видим, СФ «наполнен» от силы на треть. И это к лучшему, учитывая, как эти средства тратятся.

Итак, на самом ли деле «исключительно на расходы развития» направлялись средства СФ?

10 млн. грн. потрачено «на завершение капитального ремонта и приобретение оборудования для лечебного корпуса №2 клинической больницы «Феофания». Бесспорно, обеспечение комфортных условий лечения слуг народа является магистральным направлением экономической стабилизации.

13 млн. грн. на «руководство и управление в сфере таможенного дела и перестройку и модернизацию таможенной системы» - это тоже приоритетные «антикризисные расходы» расходами. Как и 4,.5 млн. на ремонт помещения Верховного Суда и еще 3 млн. - на ремонт сооружения, в котором работает украинская Омбудсвумен, - и тоже за счет средств СФ.

5 млн. - на «оздоровление и отдых детей работников агропромышленного комплекса». Это хорошо и правильно, но почему именно детей работников этой отрасли, а не, скажем, легкой промышленности, и почему именно за счет Стабилизационного фонда?

Национальный университет государственной налоговой службы получает 9 млн. грн. «на создание и подготовку объектов инфраструктуры» - под соусом Евро-2012.

Обеспечение «охраны помещений государственных архивов, библиотек, музейных заведений и национальных заповедников» (13 млн. грн.) - почему за счет СФ?

И даже маленький поселок Михайловка Запорожской области получает свою толику из Стабилизационного фонда на отмечание своего 200-летия.

Конечно, эти миллионы тускнеют на фоне миллиардов (около четырех, или почти половина всех расходов СФ), которые были направлены (и продолжают направляться ежемесячно) из СФ на заработную плату горнякам государственных шахт, за благосклонность которых премьер ведет жесткую электоральную борьбу с Партией регионов. А те средства, которые еще успеют поступить в СФ в ноябре-декабре, будут преимущественно потрачены на «бесплатное оформление и выдачу гражданам Украины государственных актов на право собственности на земельные участки» - такая строка уже заведена в СФ. Личная выдача актов крестьянам премьером - один из PR-ходов ее предвыборных поездок по регионам(село Сингуры на Житомирщине, Кагарлык и Васильков на Киевщине, Северодонецк в Луганской области, дальше - больше).

Стабилизационный фонд настолько понравился правительству, что его предусмотрели и в проекте бюджета на 2010 год, и даже в контроверсийном проекте Бюджетного кодекса.

Если есть такой, с позволения сказать, Стабилизационный фонд, то зачем вообще бюджет?

Станислав Голубенко