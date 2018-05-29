Реадмисcия: если человек похож на африканца, это не значит, что он из Африки

Больше всего нелегалов попадает в Украину из РФ, Молдовы и Беларуси... Если иностранца долгое время невозможно идентифицировать, он остается в Украине... Заместитель министра внутренних дел Украины Василий Мармазов ответил на вопросы УНИАН.

Господин Мармазов, соглашение о реадмиссии между Украиной и ЕС действует уже два года, отдельная его часть вступает в силу 1 января 2010 года. Что изменится для Украины? Да, соглашение о реадмиссии с Европейским Союзом было заключено 18 июня 2007 года. А с 1 января 2010 года вступает в действие часть соглашения относительно реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства. В отношении реадмиссии граждан Украины и ЕС, которые нарушили законодательство государств-сторон, соглашение действительно действует уже два года.

Хочу отметить, что правоохранительные органы государств ЕС будут возвращать в Украину граждан третьих стран и лиц без гражданства лишь после того, как предоставят доказательные материалы в пользу того, что лицо действительно нелегально попало на территорию ЕС из Украины. Более того, только после предоставления согласия уполномоченными органами Украины на передачу такого лица, оно может быть принято в порядке реадмиссии.

А если какой-то гражданин третьей страны скажет, что он попал в ЕС с нашей территории, то его будут отправлять к нам? Как практически будет происходить эта процедура? Да, это один из возможных аргументов, однако этого недостаточно.

Соглашением предусмотрено, что страны ЕС будут применять все необходимы меры, чтобы доказать, что нелегал попал с территории Украины. Компетентные органы Украины, в частности МВД, Госпогранслужба, может согласовать или не согласовать процедуру реадмиссии. То есть это не будет происходить автоматически.

В свою очередь, представители компетентных органов ЕС обязаны объяснить, почему они нелегального мигранта передают именно в Украину, а не в страну его происхождения. Потому что если заключены договоры о реадмиссии между странами ЕС и государством его происхождения, то лицо подпадает под действие этих соглашений. Если таких соглашений нет, то после того, как компетентные органы Украины дали согласие на принятие нелегального мигранта на свою территорию, они должны осуществить комплекс мероприятий по его идентификации, установке гражданства, а также решить его последующую судьбу.

Сколько нелегалов, по-вашему, уже в настоящее время оседло на нашей территории? В Украине есть два пункта временного содержания нелегальных мигрантов, которые как раз и были созданы за последние два года. Один в Черниговской области и еще один – в Волынской.

Строительство этих пунктов финансировалось преимущественно за счет бюджетных средств Украины, хотя и при поддержке ЕС, Международной организации по миграции.

Эти два пункта рассчитаны на 373 лица. На сегодня они заполнены лишь на семьдесят процентов.

В целом планируется создать пять – семь таких пунктов. За следующие два года, думаю, построим три. В зависимости от того, как будем чувствовать миграционные потоки, а также с учетом выполнения Европейским Союзом обязательств, определенных соглашением, относительно содействия Украине в перестройке институционной способности.

Какова стоимость построенных пунктов?

Например, на строительство пункта в Волынской области было потрачено около 36 миллионов гривен.

ЕС планирует выделить еще З0 миллионов евро, из которых 10 – на потребности Госпогранслужбы, 20 – МВД. В нашем случае мы будем использовать их на постройку пунктов.

Всегда ли просто выяснить происхождение мигрантов, ведь при задержании они часто уничтожают документы, бывает даже съедают их? Да, случаев повреждения нелегальными мигрантами документов хватает. В то же время нередко у иностранцев отбирают документы те, кто их нелегально переправлял.

Установление личности, выяснение других юридических обстоятельств может тянуться и до года. А если иностранцы подают заявление на получение статуса беженца, то такая процедура может длиться и больше. По желанию иностранца, к нему может быть применена процедура добровольного возвращения. В этом случае правоохранительные органы Украины тесно сотрудничают с Международной организацией по миграции, которая способствует нелегальным мигрантам в их добровольном возвращении на родину.

Мигранты, возвращенные из Европы, будут отправляться назад домой за средства Украины? С 2002 года в бюджете Украины на это предусмотрено отдельное финансирование. В 2008–2009 годах эта сумма достигает 3 миллионов гривен. Это те средства, которыми распоряжается МВД. Предусмотрен также один миллион на потребности Государственной пограничной службы.

Понятно, что этих средств недостаточно. Потому мы активно решаем вопрос относительно внедрения в Украине программы добровольного возвращения, и под это привлекаются средства Международной организации по миграции и других неправительственных организаций, которые занимаются вопросами миграции.

Также компетентные органы Украины для осуществления процедуры реадмиссии могут возмещать расходы как за счет самого нелегального мигранта и лица, которое ему способствует, так и за счет третьих стран.

Откуда больше всего попадает нелегалов на территорию Украины?

Самое большое количество нелегальных мигрантов попадает в Украину из Российской Федерации, некоторые – из Молдовы и Беларуси.

Каков обычно контингент задержанных?

Чаще всего это граждане Китая, Вьетнама, Пакистана, Афганистана, Нигерии, Египта, Сомали и других африканских стран. Кстати, ЕС недавно заключил соглашение о реадмиссии с Пакистаном. Благодаря этому компетентные органы Европейского Союза будут передавать нелегальных мигрантов – граждан Пакистана, в частности тех, которые попадают на территорию ЕС из Украины, – в страну их гражданской принадлежности.

Возможно ли лицо идентифицировать по внешним признакам, языку, а не лишь на основании документов? По внешним признакам можно лишь приблизительно догадываться, из какой страны или из какого региона происходит иностранец, но необходима более четкая идентификация. Потому что нельзя человека, если он похож на африканца, отправить в любую африканскую страну. А если лицо имеет признаки азиатской расы, – в любую ближайшую азиатскую страну. Его нужно максимально идентифицировать. В этом случае большие надежды возлагаем на помощь соответствующих посольств и консульских учреждений.

Какова дальнейшая судьба тех, кто рожает и рождается на украинской земле? Понятно, если по различным причинам длительное время идентифицировать лицо невозможно, его же будут держать в соответствующих пунктах вечно. В таком случае они остаются на нашей территории. Но это очень незначительная доля от общего количества удерживаемых в пунктах нелегальных мигрантов, – 1–2 процента. В отдельных случаях даже у такой категории лиц могут появиться законодательные основания для последующего пребывания в Украине – например, бракосочетание или рождение ребенка. В отношении тех детей, которые рождаются на территории Украины, применяются положения законодательства, которое подтверждает их права по рождению.

Вы так оптимистично рассказываете о вопросе миграции...

Да, я действительно пытаюсь быть оптимистом, спокойно все анализировать. Я не совсем воспринимаю предостережения, которые раздаются в СМИ. Это свидетельствует только о неосведомленности.

Есть ли какая-то польза Украине от соглашения о реадмиссии с ЕС?

Мы не можем говорить о реадмиссии в отрыве от взаимоотношений с внешним миром. Мы же как-то должны достичь либерализации в визовом режиме...

Реадмиссия – это один из механизмов борьбы с нелегальной миграцией, независимо от того – было бы у нас это соглашение или нет – задача правоохранительных органов – противостоять этому явлению, потому что часто оно криминализировано. А реадмиссия порождает очень серьезные обязательства, которые являются еще большим стимулом для нас бороться с ним.

В конечном итоге, это является признаком цивилизованности. Это есть объективная реальность, потому я бы здесь вообще отошел от оценок – «черное» или «белое».

Разговаривала Оксана Климончук