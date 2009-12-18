Яценюк: Украина может стать основным игроком на продовольственном рынке

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что стране нужно безотлагательно возрождать сахарное производство путем возобновления сырьевой базы, кредитования производителей и модернизации заводов. Об этом он сказал на пресс-конференции в Тернополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА, политик отметил, что сложилась «парадоксальная ситуация: цены на сахар в мире безумно возросли, а в Украине эту отрасль почти убили». По его словам, «в этом году сахар стал фактически еще одним товарным золотом, цена на сахар невероятно возросла». А.ЯЦЕНЮК отметил, что, по прогнозу Всемирной торговой организации в мире в будущем году не будет хватать 13 миллионов тонн сахара. По его словам, «свекольный сахар впервые за последние десятилетия стал конкурентным тростниковому». Он отметил, что дальновидные правительства «готовились к этому», а правительство Юлии ТИМОШЕНКО еще в 2005 году приняло постановление о беспошлинном ввозе двух товарных партий: мяса из Аргентины и (тростникового) сахара. По его словам, следствием такого решения правительства Украины стало то, что «начинают резать заводы - уменьшают посевы свеклы”. «Нет сырья – нет завода, а нет завода – нет сахара», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «правительство отказалось от собственной сахарной отрасли, считая, что тростниковый сахар всегда будет дешевле». «Оказывается, не дешевле, оказывается, сегодня свекольный сахар стал конкурентным», - отметил кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК считает, что «надвигается продовольственный кризис» в мире. По его словам, «он точно будет в 2011 и 2012 годах». Политик убежден, что Украина имеет все предпосылки стать в этой ситуации основным игроком на продовольственном рынке. По его словам, в первую очередь необходимо возобновить сырьевую базу, а также дать кредиты на восстановление и модернизацию существующих заводов. «100 лет назад Украина была страной №1 по объемам производства сахара. История повторяется, только нужно быть готовыми к повторению этой истории», - подчеркнул кандидат в президенты.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в 2006 году он как министр экономики Украины и тогдашний министр экономики России Герман ГРЕФ подписали протокол о доступе на российский рынок двух видов украинской продукции: украинского спирта и сахара. «Этот протокол должен был вступить в действие 1 января 2009 года, но в силу того, как «красиво» отстаивает украинский премьер-министр российские интересы, мы так и не получили доступ на этот рынок», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК считает важным заданием - выход на другие рынки. По его словам, необходимо «не только накормить себя, но и добиться того, чтобы Россия выполнила подписанный протокол, открыла нам свой рынок для сахара». Он добавил, что нужно «добиться того, чтобы в зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом не только европейцы продавали украинцам, потому что сейчас только так происходит, но и украинцы продавали европейцам».

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает, что «путем развития крупнотоварного производства должны стать государственные дотации». «Я очень четко и последовательно отстаиваю позицию: ни в одной стране нет сельского хозяйства, которое является прибыльным без государственных дотаций», - подчеркнул кандидат в президенты.