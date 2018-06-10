Кажется, что господин Янукович бьет господина Ющенко

Отлив Правительство Украины одержало главную победу над Президентом, поскольку парламент преодолел президентское вето, предоставив Кабинету министров больше власти. Власть ускользает от Президента Виктора Ющенко. Это могло бы иметь позитивный аспект, если бы страна продвигалась к более стабильной политической ситуации, в которой руководство могло бы сосредоточиться на управлении вместо деления власти. Однако битва за контроль далека от завершения - а Украина далека от консенсуса в вопросе своей политической системы.

Украина жила в условиях новой конституции с начала 2006 года, хотя настоящий документ был не более, чем рамкой, которая оставляла многое неопределенным. Тема неопределенных отношений между институтами Президента, правительства и парламента стала безотлагательной во второй половине года, когда противник Президента Виктора Ющенко Виктор Янукович стал премьер-министром. В конце декабря парламент принял поданный правительством законопроект, который подрывал президентские полномочия. Господин Ющенко ветировал его 11 января.

Поскольку для преодоления президентского вето необходимо две трети голосов в парламенте, казалось, что акция господина Ющенко вряд ли может быть оспоренной. Хотя господин Янукович имеет незначительное большинство в парламенте, без проющенковской „Нашей Украины”, он испытывает значительную недостачу необходимых ему 300 голосов, обязательных для преодоления вето. Однако 12 января парламент преодолел вето - бывшая союзниця Президента Юлия Тимошенко оказала свою поддержку господину Януковичу в обмен на получение поддержки со стороны правительства собственных двух законопроектов.

Решения, решения... Закон о Кабинете Министров, который в настоящее время ожидает подписи господина Ющенко, чтобы вступить в силу, сводит на нет президентскую власть. Пока он имеет право назначать и освобождать от должности некоторых министров правительства. Согласно новому закону, парламент будет иметь право освобождать министров, которых назначает Президент. Кроме того, закон уменьшает возможность Президента останавливать утверждение премьер-министра парламентским большинством. Наконец, закон подрезает право Президента править с помощью указов, поскольку дает премьеру и другим членам кабинета право не подписывать президентские указы, если министры не согласны с ними.

Как quid pro quo (предмет обмена) за поддержку госпожи Тимошенко, господин Янукович обеспечил прохождение закона, который запрещает депутатам местных советов выходить из партии, от которой они были избраны. Такой закон существует на общенациональном уровне и является важным для госпожи Тимошенко, поскольку делает невозможным „похищение” властью депутатов из Блока Юлии Тимошенко. Парламентское большинство также пропустило в первом чтении лоббированный госпожей Тимошенко закон о парламентской оппозиции. Он, среди прочего, детализирует, какие парламентские комитеты должна получить оппозиция и дает перечень прав оппозиции. Останется ли закон в таком виде к третьему чтению, покажет время.

Решение госпожи Тимошенко голосовать совместно с господином Януковичем является чисто тактическим и принципиально отличается от маневра лидера социалистов Александра Мороза, сделанного им в середине 2006 года, когда он переметнулся из оранжевого лагеря к олигархическим „восточникам”, которых возглавляет господин Янукович. Скорее всего, госпожа Тимошенко рассчитывает, что прохождение закона спровоцирует Президента на роспуск парламента и объявление досрочных выборов. В этой ситуации госпожа Тимошенко может стать премьер-министром, поскольку „Наша Украина” является глубоко непопулярной, а господин Янукович также потерял определенную часть поддержки в результате повышения жилищно-коммунальных тарифов. После преодоления вето на закон о Кабмине офис премьер-министра является даже более ценным призом, чем раньше.

Подчеркнем позитив Такой поворот событий стал разочарованием для тех, кто надеялся на прозападные реформы в Украине, поскольку олигархический ставленник господин Янукович на протяжении последних трех месяцев систематически и успешно „подрезает” господина Ющенко в каждой битве за полномочия между Президентом и Кабинетом Министров. А в придачу к тому, что это оттеснило Президента госпожа Тимошенко поддержала господина Януковича, преследуя собственные краткосрочные цели.

Главным потенциально позитивным аспектом является то, что Украина, очевидно, движется к системе управления, в которой будет доминировать правительство. Специфическая форма управления, которая будет основываться на этом принципе, возможно, будет менее важной, чем тот факт, что система будет регулируемой. Ведь только после того, как это произойдет, власть сможет сосредоточить свое внимание на управлении, а не на грызне за власть, как сейчас. Пока бурлит межинституционная борьба, маловероятной является перспектива того, что Украина наконец продвинет вперед дискуссионные реформы, такие как внедрение рынка для сельскохозяйственной земли - независимо от того, кто именно будет в правительстве.

Далеко до конца Главная проблема такой линии рассуждений заключается в том, что господин Ющенко еще отнюдь не повержен. Действительно, он оттеснен назад и вероятно будет оставаться в таком положении. Но он не собирается выбрасывать на ринг белое полотенце. Президент скорее всего направит закон о Кабмине в Конституционный Суд, и есть все шансы, что КС отменит некоторые элементы закона, включая положение о том, что парламент может утверждать премьер-министра или министров обороны и МИД независимо от возражений Президента.

Господин Ющенко также имеет „атомную” возможность: он может попросить Конституционный Суд упразднить весь пакет конституционных реформ, принятый в 2004, а до того Президент был самой мощной фигурой в стране. Для такого хода могут быть некоторые основания: КС должен рассматривать и одобрять любые предложенные конституционные поправки перед тем, как их проголосуют. Хотя этой процедуры в конце 2004 года в целом придерживались, но некоторые части текста исправлялись после того, как КС вернул документ в парламент для голосования. Следуя букве закона, это является нарушением конституционной процедуры.

Вне этих рассуждений, Украина все еще находится далеко от решения вопроса своей политической системы. В ходе текущей дискуссии все стороны, которые представляют господа Ющенко и Янукович а также госпожа Тимошенко, заняли позиции максималистов. Нет ощущения компромисса со стороны каждого из них и, конечно, никаких усилий для достижения консенсуса. Если бы было принято предложение господина Ющенко о совместной разработке закона о Кабмине Президентом и правительством, Украина могла бы быть ближе к решению вопроса отношений между своими властными институциями. Вместо этого данная тема продолжает вызывать жаркие споры.

Существует еще один аспект, который касается правил, выработанных правительством и Президентом для того, чтобы искоренить неопределенности, созданные недоработанными конституционными реформами. Во многих случаях эти правила разрабатывались главным образом для удовлетворения краткосрочных интересов их авторов, а не для того, чтобы быть эффективными в обеспечении долгосрочной стабильности. И хотя кажется, что господин Янукович бьет господина Ющенко, Украина находится очень далеко от регулируемой, хорошо функционирующей и широко поддерживаемой обществом политической системы.

„Экономист” (Великобритания)

С английского перевел Николай Писарчук