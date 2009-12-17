Чалый знает, к кому обращаться с вопросом о безопасности Украины

Бывший заместитель министра иностранных дел (1998-2001 гг.) Александр ЧАЛЫЙ считает, что Украина должна подумать о новой форме своей безопасности, которая отвечала бы современным вызовам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЧАЛЫЙ сказал во время международной конференции в рамках киевского форума безопасности «Мировой кризис: последствия безопасности и вызовы для более широкой Европы», который проводится по инициативе фонда Open Ukraine.

«По моему мнению, Украина должна подумать о новой форме своей безопасности XXI века, которая отвечала бы новым вызовам», - сказал он.

По словам А.ЧАЛОГО, такие новые вызовы требуют от украинской политики безопасности абсолютно новой роли, новой дипломатии, чем та, которая была направлена на конфронтацию по линии Восток-Запад, и Украина была ключевым элементом этой конфронтации.

«Сегодня мы, наоборот, должны переформироваться в ключевой элемент, который будет помогать создавать более широкую систему европейской безопасности, то есть трансформацию ОБСЕ в новую, более мощную панъевропейскую структуру безопасности», - добавил он.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что Украина является единственным большим европейским государством, которое после холодной войны так и не получило ответа на вопрос о своей безопасности.

«Фактически, пока не будет найден ответ на вопрос украинской безопасности, холодная война не завершится», - сказал он.

По его словам, Украина пыталась решить вопрос своей безопасности через вступление в НАТО, но не по вине украинской стороны, а в результате современной геополитики и геоэкономики путь в НАТО Украине закрыт. «Фактически, Украина имеет право поставить как перед Москвой, так и перед Вашингтоном и Брюсселем вопрос: что делать дальше с украинской безопасностью, особенно в контексте гарантий, предоставленных Будапештским меморандумом», - добавил А.ЧАЛЫЙ.