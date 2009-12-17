«Антидетские» решения Шевченковского райсовета прокуратура требует отменить

Прокуратура Киева требует отменить ряд решений Шевченковского районного совета, касающиеся противозаконной приватизации помещений школ и детских клубов, а также ЖЭКов.

Напомним, в конце прошлого месяца депутат от БЮТ Татьяна Донец опубликовала открытое письмо о противозаконной приватизации в столице. Политика поддержали многие народные депутаты, направившие в Киевскую прокуратуру соответствующие запросы.

Изучив документы, прокуратура опротестовывает и требует отменить решения о продаже:

- помещения в здании «Зеленого театра» по проспекту Победы 84-а, где была расположена Государственная детская хореографическая студия украинского танца «Барвіночок»;

- помещения спального корпуса школы-интерната для детей-инвалидов №8 по улице Лукъяновская 29-а;

- помещения, где расположены мастерские ОШ№24 по улице О.Телиги 15а;

Решение Шевченковского райсовета прокуратура расценивает как аморальное и противоречащее требованиям действующего законодательства, а также нарушаещее право детей на достаточное физическое, интеллектуальное, моральное, культурное и духовное развитие.

Также прокуратура требует отменить незаконное решение Шевченковского райсовета, касающееся приватизации помещений ЖЭКов района.

Вопрос о приватизации ЖЭКов на сессию был внесен с голоса, не пройдя профильную комиссию. Общая площадь объектов - около 15 тыс.кв.м.