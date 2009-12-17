Янукович услышал сплетни о себе и поехал посмотреть Галичине в глаза

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ свою сегодняшнюю свою поездку в Прикарпатье называет знаковой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в прямом эфире областного телевидения «Галичина» в Ивано-Франковске.

«Для меня эта поездка является очень знаковой. Я много времени не был в этом регионе, а когда услышал разные сплетни, которые обо мне рассказывают мои оппоненты, я решил приехать и, как говорят, посмотреть людям в глаза, – отметил лидер Партии регионов. - Я всегда с уважением относился к этому региону. Я очень часто в своей жизни здесь бывал, отдыхал и встречался с друзьями. Для меня это было приятным событием в моей жизни - пребывание в этом крае».

Кандидат в президенты призвал прикарпатцев не верить его оппонентам. «Не верьте моим оппонентам, которые мной пугают сегодня Галичину, – заметил В.ЯНУКОВИЧ. - Я хочу заверить вас в том, что для меня принципиальными являются такие понятия как справедливость, как равенство людей перед законами, как уважение к каждому человеку, на каком бы языке он не разговаривал или какой бы он не был национальности и вероисповедания. Я считаю, что мы должны поставить точку в вопросе, я сказал бы так, раскола между людьми в Украине».

По словам лидера Партии регионов, «простые люди одинаковы везде и все хотят нормально жить, чтобы у нас была сильная страна и стабильная ситуация в государстве, чтобы государство было справедливым для людей и права каждого человека были учтены».

«Все это мы обеспечим, и та программа, с которой я пошел на выборы, рассчитана на 10 лет, - добавил В.ЯНУКОВИЧ. - Я считаю, что этот срок даст мне возможность существенно поднять уровень жизни людей и начать построение сильной страны, которой мы будем гордиться. И поэтому наше поколение, которое несет ответственность за состояние дел в стране, должно собственными руками построить сильную страну. И это мы сделаем с вами».

Он призвал всех к единению: «Я приглашаю всех на путь единения. На путь, который даст нам возможность сделать сильной Украину, которую будут уважать в мире».

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН прокомментировала корреспонденту УНИАН поездку своего лидера в Прикарпатье. «Сегодня была неожиданная доброжелательность, - отметила она. – Еще пять лет назад мы об этом не могли и мечтать. Люди подходили к Виктору Федоровичу, фотографировались с ним и сами говорили, что пять лет назад они бы этого не сделали. Они также получили ответы на свои вопросы и развеяли сомнения относительно нашего лидера, которые у них еще были».