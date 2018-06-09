«Шестая колонна» России в Украине

«Пятой колонной» называли агентуру генерала Франко, которая действовала в Испанской республике во время гражданской войны 1936–1939 годов. Есть ли сегодня в Украине «пятая колонна» соседней России? По всем признакам, да. Но слишком не светится, такая уже специфика работы спецслужб, не понаслышке известная, в частности, главе российского правительства. Зато только слепой не заметит «шестой колонны», то есть многочисленной колонны пророссийских «шестерок» в украинском политикуме. Они наперегонки тужатся сказать что-то приятное для высшего руководства РФ, в надежде на ласку, поддержку – а зачастую и на деньги для избирательной кампании.

Автор провел рейтинговый опрос ведущих политологов Украины с целью определения первой пятерки наших наиболее пророссийских политиков. Двух основных кандидатов в президенты оставили вне конкурса. Действительно, один (одна) угодливо хихикает, когда Путин отпускает казарменные шутки по адресу главы украинского государства, а второй отправляется на съезд партии власти – «Единой России», где его явно не ждут. Главного регионала не приняли не только Путин с Медведевым, но и даже Грызлов – председатель Госдумы и лидер «Единой России». В очередь на выступление с трибуны съезда украинского кандидата запихнули последним из гостей, когда Медведева с Путиным в зале уже не было. Но все равно наш главный типа оппозиционер клялся в «вечной стратегической дружбе». Поневоле о «Божьей росе» вспомнишь.

Нет, с этой «сладкой парочкой» соревноваться в пророссийскости – напрасное дело. Потому экспертов мы попросили не называть фамилий Тимошенко и Януковича.

СЕВАСТОПОЛЬ – ГОРОД РУССКИХ МОРЯКОВ? Номер первый – Инна Богословская. Политологи объясняют такой «высокий» результат Инны Германовны тем, что она изобрела ноу-хау. Именно так можно расценить ее призыв фактически отдать России город Севастополь под соусом «двойного подчинения» как минимум до 2017 года. Даже сейчас, когда в «городе российской славы» якобы украинская власть, по его улицам разъезжают машины с ракетами российского Черноморского флота, в нарушение украинского законодательства. В нынешних реалиях «двойное подчинение» выльется в полный контроль российской власти над Севастополем. Не говоря уже об откровенном нарушении Конституции и украинских законов, которая никакого «двойного подчинения» территорий суверенной Украины не предусматривает.

Неудивительно, что Служба безопасности Украины дала юридическую квалификацию призывам Богословской как «посягательство на территориальную целостность государства». И направила материалы доследственной проверки в Генпрокуратуру. Где дело и заглохло.

По свидетельству «Зеркала недели», Центр социально-консерватиной политики, который работает на Богословскую, фактически является структурой все той же «Единой России».

ЕСТЬ ТАКОЕ СЛОВО – «РОДИНА» Номер второй – Сергей Тигипко. Большинство политологов признались, что политик-банкир, который, невзирая на свой опыт работы руководителем избирательного штаба Януковича в 2004 году, считался патриотически настроенным деятелем, несколько их разочаровал. Во-первых, Сергей Тигипко в слишком уже бизнесменовской манере заявил, что Черноморский флот России может остаться и после 2017 года в Севастополе, если РФ согласится на более высокую арендную плату за пребывание на территории Украины и передаст часть причалов, которые в настоящее время арендуются, а также земель Севастопольскому морскому торговому порту и украинским ВМС. «Россия должна сделать предложение. Если это предложение будет экономически и политически выгодным, то Украина может согласиться с этим».

А Конституция Украины? А международные обязательства? А главное – как быть с национальной безопасностью?

И кроме того, абсолютно непонятна поддержка Сергея Леонидовича такой одиозной фигурой, как депутат Одесского горсовета Игорь Марков с его махрово шовинистичной партийкой «Родина».

19 ноября еще недавно запрещенная в Украине партия «Родина» провела конференцию и приняла решение о поддержке на президентских выборах… Сергея Тигипко. Среди общих программных тезисов «Родины» и Тигипко Марков назвал курс на экономическую кооперацию с Россией, Беларусью и Казахстаном. Эксперты откровенно удивляются, почему в тот же день Сергей Тигипко не открестился решительно от такого «союзничка».

СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ... НАРУШИТЬ КОНСТИТУЦИЮ Номер третий – Владимир Литвин. Спикер парламента тоже споткнулся на злополучном Черноморском флоте, который один острый на язык украинский аналитик обозвал «беззащитным агрессором». Литвин совершенно в стиле Тигипко считает, что «нужно сделать все, чтобы Черноморский флот Российской Федерации продлил аренду баз в Крыму и после 2017 года на взаимовыгодных условиях». «Изучим, полезно ли будет Украине продолжения пребывания Черноморского флота. Россия скажет, какие у нее есть интересы. А Украина выставит свои интересы. Если нам будет это выгодно, то мы должны в такой плоскости решить этот вопрос».

Даже неудобно отсылать Председателя Верховной Рады к ст. 17 Конституции Украины: «На территории Украины запрещается создание и функционирование любых вооруженных формирований, не предусмотренных законом. На территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз».

А вообще экспертов живо интересовало, что это такое - то «все», на которое готов Литвин, чтобы оставить ЧФ РФ в Украине? А еще они отмечают, что такие пророссийские «флотские» месиджи Тигипко и Литвина могут объясняться не только иррациональной любовью к братской России и Путину, но и стремлением «попастИсь» на электоральном поле Януковича.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЫ Номер четвертый – Валерий Коновалюк. Как отмечают эксперты, по степени усердия перед «старшим братом» этот депутат-«регионал» - просто непревзойденный. Но, масштабом не вышел, так, мелкий антиукраинский чертик на побегушках. Все хорохорился, комиссии возглавлял, украинское оружие в Южной Осетии искал – в сопровождении офицеров ФСБ. Даже фильм отснял с красноречивым названием, которое очень подходит самому Валерию Ильичу, – «История измены».

«БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ – БЫТЬ ПРОЕКТОМ КРЕМЛЯ» Номер пятый – Василий Волга. Запомнился экспертам тем, что курсировал в свое время между Кремлем и Александром Морозом (Сан Саныча тогда воспринимали всерьез – как гаранта приснопамятной «антикризисной коалиции»), но потом сумел подружиться с коммунистами – и с Леонидом Грачом, и с его ожесточенным однопартийцем Петром Симоненко одновременно.

А еще специалисты со смехом вспоминают идею закона о «карте зарубежного россиянина». Такую карту якобы должна была принять с подачи Василия Государственная Дума РФ. Но знала ли о том сама Дума?

В конечном итоге, лучше, чем сам пятый номер нашего рейтинга не скажешь:

– Вы знаете о том, что на Украине вас и ваш Союз левых сил называют проектом Кремля?

– Для меня это большая честь. Если кто-то считает нас проектом Кремля, то я приму такое определение с большим удовольствием.

...Эксперты подозревают, что первый, четвертый и пятый персонажи нашего рейтинга являются в равной мере представителями как шестой, так и пятой колонны России в Украине.

Петр Осадчук