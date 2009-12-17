Фельдман считает, что депутатов нельзя назначать министрами

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН предлагает преобразовать Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в отдельное министерство, сменив его руководство и принципы работы.

В интервью УНИАНА.ФЕЛЬДМАН заявил: «Если мы хотим, чтобы предпринимательство в Украине развивалось, – нужно повышать его статус, в том числе и на уровне органов власти. Министерства по предпринимательству сегодня есть в Индии, Румынии, Ирландии, Швеции, Шотландии, Швейцарии, во многих азиатских станах».

По словам депутата, в сфере предпринимательства в Украине сегодня работает несколько миллионов человек. Предпринимательство производит колоссальный объем ВВП. Для многих городов предпринимательство – единственный стабильный источник бюджетных поступлений. По важности выполняемой работы и по социальному охвату, центральный орган исполнительной власти в сфере предпринимательства не уступает многим другим уже существующим министерствам. Поэтому А.ФЕЛЬДМАН убежден, что без полноценного министерства все новшества в системе предпринимательства являются «побочными продуктами» деятельности ГНАУ, Минфина, Минэкономики, парламентского комитета по налогам и сборам, законотворчества депутатов из различных фракций. «В таких условиях сложно говорить о создании качественного законодательства и прозрачной предпринимательской среды. Сегодня невозможно найти ни главного, ни «крайнего», за то, что происходит», - отмечает депутат.

При этом, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, практика назначения на министерские посты кандидатур из числа действующих депутатов продемонстрировала свою неэффективность. «В случае преобразования Госкомпредпринимательства в министерство, его должен возглавить кто-то новый, молодой, активный. Кто-то из лидеров предпринимательских организаций. Кто-то, кого они предварительно поддержат сами. Люди, которые начинают рассуждать на тему предпринимательства со слов – «Помню, как КУЧМА в 95-м году мне что-то там говорил…» - неадекватны ни времени, ни задачам», – считает А.ФЕЛЬДМАН.

Справка УНИАН. С января 2009 года Госкомпредпринимательство возглавляет Александра КУЖЕЛЬ. Она также возглавляла этот комитет в 2000-2003 годах.

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