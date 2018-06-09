ЦИК создает черную дыру фальсификации

За всю историю демократических выборов в Украине ЦИК превращается в главный генератор механизмов для массовых фальсификаций... Принимаются изменения в интересах двух кандидатов...

В последнее время Центральная избирательная комиссия приняла несколько решений, которые засвидетельствовали опасную тенденцию: ЦИК становится не только регулятором избирательных процессов, но и основным источником угрозы недемократических выборов.

Изменения в интересах двоих

Принято несколько решений, ущемляющих интересы одних кандидатов в интересах других, причем довольно явно. Эти решения показали, что ЦИК прибегает к рейдерским схемам, подавая пример комиссиям нижестоящего уровня. Речь идет об определенных механизмах, которые противоречат избирательному законодательству и могут исказить ход избирательного процесса.

27 ноября были образованы окружные избирательные комиссии. Каждый кандидат получил квоту на условиях равного представительства в руководящих органах каждой окружной избирательной комиссии: должности председателя, заместителя и секретаря окружной избирательной комиссии. На сайте ЦИК мы видим, что эти квоты были выдержаны просто с математической точностью до сотых процента.

Но потом пошли очень странные процессы. Фактически на следующий день начались замены глав комиссий по разным причинам: из-за несозыва комиссий, по личным заявлениям и так далее. Руководители ОИК слагают свои полномочия, будучи представителями одного кандидата, а на их место назначаются представители от другого кандидата. Нарушается пропорциональность представительства на руководящих должностях избирательных комиссий. Насколько мне известно от людей, присутствовавших на заседании ЦИК, это была сознательная и очень жесткая позиция ЦИК.

Два таких случая кандидат на должность Президента Виктор Ющенко обжаловал в Киевском апелляционном суде, и 7 декабря было принято решение в его пользу. ЦИК обязали пересмотреть свое решение и восстановить равенство квот представительства кандидатов в руководящем составе избирательных комиссий.

Однако ЦИК с этим решением не согласилась. Это еще раз показывает, что она сознательно проводит линию на то, чтобы изменить пропорцию представительства в руководстве ОИК. Апелляционную жалобу рассмотрел Высший административный суд и согласился с Киевским апелляционным – обязал ЦИК пересмотреть свое решение и восстановить равенство квот кандидатов.

ЦИК признал решение, но такое обжалование – единичный случай. Порой представителей кандидата лишали должностей, и он терял свою квоту в руководстве комиссии. Кандидат не обжаловал такое решение ЦИК в суде – и таким тихим ползучим методом изменяется пропорциональность представительства в руководящем составе избирательных комиссий, причем в интересах двух кандидатов. Так и в случае с Ющенко квоты были изменены в интересах Януковича и Тимошенко.

Негласное указание участковым комиссиям

ЦИК пошла дальше и перевела этот метод на системный уровень. В своих разъяснениях о порядке образования участковых избирательных комиссий она изъяла из прежних разъяснений абзац о том, что при замене председателя и заместителя должно быть сохранено представительство кандидата в руководстве избиркомов.

Относительно этого пункта был большой спор. Победила линия на то, чтобы дать негласное указание окружным комиссиям действовать так, как действовал ЦИК, и постепенно изменять пропорцию в руководящем составе участковых избирательных комиссий.

Общество это не учитывает, кандидаты тоже обращают на это недостаточное внимание. Ведь никто в таких вещах, в сущности, не разбирается. Но этот ползучий процесс может привести к коренным изменениям в руководстве УИК, и тот принцип, который был заложен в законе, будет грубо нарушен.

Посягательство на достоверность списков избирателей Меня как для специалиста по избирательному праву просто шокировало постановление ЦИК, опубликованное на ее сайте буквально вчера, – о порядке составления, получения, уточнения списков избирателей на избирательных участках. ЦИК вместо разъяснения наиболее принципиальных нюансов – как вносить уточнения в списки избирателей (это тот момент, о котором спорят многие политики и специалисты), фактически создала три принципиально новых нормы, которые коренным образом меняют порядок внесения изменений в список избирателей, причем с нарушением Конституции.

Первое – ЦИК наделил УИК правом принимать решение о внесении изменений в список избирателей. Такого права в УИК, в соответствии с последней редакцией закона о выборах нет. Причем это в свое время было принципиальным решением ВР.

В редакции закона от 2004 года УИК были наделены правом вносить изменения в списки избирателей. Был расписан соответствующий механизм... Когда принимали поправку от 21 августа, эту норму изменили. Была принята норма, согласно которой УИК или ОИК, получив жалобу от избирателя относительно списка избирателей, должна сделать только одно – обратиться в Государственный реестр избирателей. Потому что только этот Реестр содержит всю информацию об избирателе и может компетентно разобраться и принять решение: вносить изменения или не вносить.

ЦИК расширил свои полномочия и создал абсолютно новую норму, позволив участковым комиссиям принимать решение.

Второй принципиальный момент. ЦИК записал, что УИК может принимать решение при наличии паспорта. То есть если на избирательный участок придет человек, покажет, что зарегистрирован по определенному адресу, то УИК на основании этого может принимать решение о внесении его в список. А это грубое посягательство на достоверность списков избирателей.

Почему? У нас несколько лет назад была создана система органов Государственного реестра избирателей. Главная задача этих органов в том, чтобы создать информационную систему, которая бы обеспечивала контроль за всеми избирателями, – “один раз в одном месте”. Только госреестр может дать ответ на вопрос, не включен ли тот или иной избиратель в список избирателей в другом месте. Без органов ведения госреестра решить эту проблему просто невозможно. А если УИК дано право принимать решение просто при наличии паспорта, то это просто диверсия против всей системы госреестра избирателей. Такое, с позволения сказать, упрощение процедуры открывает путь для массовых фальсификаций, поскольку избирателя поймать за руку можно лишь тогда, когда он подает паспорт, а когда его уже включили в список избирателей, невозможно установить, включен ли он еще где-нибудь в списки.

Третий момент: ЦИК создал норму, которой не только нет в законе о выборах, – она прямо противоречит нормам закона, которые применяются много лет. ЦИК позволили УИК в день голосования рассматривать жалобы избирателей, не перерывая голосования. Такое даже трудно представить... Пришли голосовать, например, сто человек, а комиссия стоит и себе голосует, рассматривая жалобы и принимая решение. Как в таком случае можно принять надлежащее решение? Да еще и проследить, чтобы избиратель дважды не попал в список? Что это за хаос и базар? Такого закон никогда не предусматривал. Было записано: в день голосования УИК проводит только голосование. А все жалобы и заявления она рассматривает после его окончания. Хочу еще раз отметить, ЦИК по закону имеет право давать разъяснения, как применять ту или иную норму, но не имеет права создавать абсолютно новых норм.

Черная дыра фальсификации

Вывод напрашивается один: создаются все условия, чтобы руководители УИК имели карт-бланш, чтобы сформировалась огромная черная дыра, в которую в день голосования можно записать неограниченное число избирателей. В таком базаре никто ничего проверить не сможет.

А если это все совместить с заменой руководителей комиссий, то, как мне кажется, вырисовывается целостная схема создания условий для фальсификаций. Все это выглядит как диверсия, направленная против достоверности списков избирателей.

Мне очень жаль, что за всю историю демократических выборов в Украине ЦИК превращается в главный генератор механизмов для массовых фальсификаций.

Думаю, можно это объяснить тем, что начиная с 2007 года ЦИК очень заполитизирована. Сегодня никто и не скрывает, что члены Центризбиркома являются представителями той или иной политической силы. Это не специалисты из прежних созывов ЦИК, сегодняшние члены реализуют волю своих политических лидеров, причем любой ценой.

Александр Барабаш, эксперт из избирательного права