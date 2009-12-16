Безсмертный: для местной власти естественна мажоритарная система

Если не получит развития политическая система, основой которой, по Конституции, являются партии, и если партии не структурируются и не приблизятся к людям, то люди не простят этого нынешним лидерам. Об этом в эфире Радио ЭРА заявил руководитель Центрального исполкома «Нашей Украины», первый заместитель главы избирательного штаба Ющенко Роман Безсмертный.

Он напомнил, что когда принималась пропорциональная система, были надежды, что партии собой заменят часть государственных функций и часть мажоритарных, станут мостиком между людьми и властью. Но этого пока не случилось.

«Сейчас депутаты не проводят встречи с избирателями, и парламент не получает необходимых импульсов от людей», - отметил Безсмертный.

Он заметил, что открытые списки могут частично решить проблему, но в первую очередь нужно структурировать партии, расширять их представительства на местах.

Что касается местных выборов, то Безсмертный подчеркнул, что органы местной власти должны заниматься социально-бытовыми проблемами граждан. «Если они формируются на основе пропорциональной системы от партий, они априори приобретают политический характер, и вместо того, чтобы выполнять свои функции, переходят в политическую сферу», - добавил он. «Это парализует работу местных советов», - убежден политик.

Именно мажоритарная система естественна для местной власти – просуммировал политик.