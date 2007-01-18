Черновецкий: проблемы с мусором начались из-за Тимошенко и Бродского

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что проблемы с вывозом мусора в столице начались из-за лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и депутата Киевсовета Михаила БРОДСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«В Киеве намного дороже обходится вывоз твердых бытовых отходов (в сравнении с другими городами Украины – УНИАН). На днях свалки подняли тарифы для города, пользуясь случаем, а также под политическим влиянием со стороны БРОДСКОГО и ТИМОШЕНКО», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщалось ранее, руководство девяти компаний-перевозчиков твердых бытовых отходов в Киеве заявило о намерении прекратить работу с 22 января в случае неповышения Киевской горгосадминистрацией тарифов на вывоз мусора или невыплаты компенсации разницы между себестоимостью услуг и действующими с 1998 года тарифами.

По мнению перевозчиков, тариф на вывоз мусора должен составлять 18-20 грн. за 1 кубометр плюс 21 грн. за 1 кубометр на его захоронение на полигоне, вместо действующих 15,6 грн. (3 грн. вывоз и 12,6 грн. захоронение).