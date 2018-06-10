Люди с Банковой чуть не оборвали телефон Тимошенко

Во время знакового голосования за преодоление президентского вето на Закон о Кабмине БЮТ дал в общую с антикризисной коалицией копилку 121 голос. Мнение лидера блока по этому поводу известно хорошо – перед телекамерами она появилась не раз и не два. А что думают рядовые члены фракции, те, кто своим решением столь серьезно повлиял на сегодняшнюю украинскую политику? Виталий Чудновский – депутат первого созыва, один из тех ста двадцати оставшихся бютовцев, обеспечивших преодоление вето. Сорока минут в перерыве между деловыми встречами хватило для интервью.

- Уверены ли Вы сегодня, что синхронное голосование с регионалами, социалистами и коммунистами по принципиальным законам о Кабинете министров, оппозиции, императивном мандате и введении прозрачных механизмов продажи земли было не ошибочным шагом? - Уверен. Наше решение было предельно осознанным и принципиальным: оно обусловлено необходимостью внесения определенности в разграничение властных полномочий. Ведь опыт полутора десятка предыдущих лет свидетельствует, что основной проблемой нашей страны является не дефицит инструментов власти, а безответственность и бесконтрольность всех ветвей этой власти. Закон о Кабинете министров снимает многие вопросы в самых сложных коллизиях президентской и правительственных команд, прописываются не только права, но и обязанности исполнительной власти. Последняя теперь знает, что она может требовать для своей эффективной деятельности, с другой стороны, ей теперь будет гораздо сложнее списать на «козни Секретариата Президента» очередной кризис, плохую погоду или отсутствие попутного ветра.

- При этом слухи о расширении антикризисной коалиции за счет БЮТ …

- … они абсурдны. БЮТ ни при каких обстоятельствах не пополнит ряды так называемой антикризисной коалиции, или, если хотите, парламентского конгломерата, оформившегося в результате предательства интересов избирателей, а, значит, – попрания элементарных норм демократии. И если восстановления этих норм понадобятся досрочные парламентские выборы, мы уверены - это не слишком высокая цена за возрождение доверия народа к власти и за повышение уровня самооценки и достоинства избирателя. Он поймет, что с ним наконец считаются, его выбор что-то значит.

- Значит ли это, что БЮТ к досрочным парламентским выборам уже готов? - Я неплохо знаком и с динамикой электоральных предпочтений, и со степенью основательности работы различных фракций и партий на местах. Поэтому могу уверенно заявить: БЮТ – единственная политическая сила, которая находится в состоянии перманентной готовности №1 к досрочным парламентским выборам.

- Есть мнение, что последние голосования БЮТ имели четко акцентированный «педагогический» подтекст – воспитание уже упомянутого Вами чувства реальности у Президента и фракции «Наша Украина». - Ошибочное мнение. БЮТ состоит из трезвомыслящих людей, которые отдают себе отчет: эффективность воспитательного процесса ограничена временными параметрами детства и отрочества. Депутатский же корпус состоит из индивидов постарше, и в таких условиях любые воспитательные процедуры превращаются в трагикомические попытки забивания гвоздей шляпками вперед. Согласитесь: занятие неблагодарное.

Я уверен: моральные аргументы в политике нельзя ни переоценивать, ни недооценивать. Например, большинство депутатов «Нашей Украины» отдают себе отчет в том, что в отсутствие поддержки со стороны Юлии Тимошенко Виктор Ющенко ни за что не вышел бы победителем из передряг президентских выборов. В этом контексте возникает элементарный вопрос: на что могла рассчитывать и что получила взамен политическая сила, обеспечившая Ющенко статус высшего должностного лица? Напомню: вначале – длительные публичные размышления окружения Президента по поводу «за» и «против» различных кандидатур. Когда же Тимошенко деликатно напомнила, что предварительные договоренности предполагали не вялотекущие упражнения в аналитике, а выдвижение именно ее на должность Премьер-министра, один из умников президентского окружения «съехал с катушек» и начал брызгать слюной в телекамеры.

- Аналитики настаивают, что в наибольшей мере БЮТ заинтересован в законе об императивном мандате.

- Могу согласиться лишь в том, что закон об императивном мандате наиболее актуален в условиях современной политической ситуации, когда предательство отдельными депутатами политической силы, по спискам которой они были избраны, деформирует результаты волеизъявления народа. Народ ведь голосовал не за конкретного человека, а за политическую силу. С точки зрения логики такая ситуация равнозначна фальсификации выборов. Императивный мандат как раз позволяет восстановить статус-кво по состоянию на день выборов – в этом и состоит его важная регулятивная функция.

Но я не согласен, что этот закон – впрочем, как и каждый из проголосованных конституционным большинством – нужен исключительно нашей политической силе: законы создаются для всего общества. Согласитесь, общественно-политическая жизнь Украины – явление весьма динамичное, поэтому проблемные факторы, с которыми сегодня приходится в большей мере иметь дело одним партиям и фракциям, завтра окажутся актуальными для других. Будете спорить с тем, что внятные, справедливые правила игры, оформленные в виде законов, одинаково нужны всем?

- Пожалуй, нет. Почему же, по Вашему, в таком случае «Наша Украина» устроила демарш по поводу голосования?

- Тактически это можно объяснить: трудно отдавать власть, которая, до сих пор была в твоих руках. Другое дело, что стратегически такая позиция проигрышна: для страны и для самого блока. Есть, наверное, и еще одна составляющая. Для каждой политической силы важна поддержка интереса к себе на уровне общественного сознания. При этом добиваться этого можно, конечно, разными способами. Реальными и убедительными действиями по улучшению общественно-политической ситуации. И продуцированием искусственных информационных поводов, инспирированием какой-нибудь «ожесточенной борьбы» – например, между секретариатами Президента и Премьер-министра по поводу полномочий того или иного министра.

БЮТ категорически против информационных «порожняков», оболванивающих массовое сознание. Если правительство действительно дееспособно, пусть оно восстановит цены на российский газ на уровне премьерства Тимошенко – $50 за 1000 куб.м. Если нет, пусть хотя бы компенсирует потери симметрично рыночной ценой за базирование в Крыму Черноморского флота России. В свою очередь, если Банковая и «Наша Украина» настолько четко осознают «антинародную сущность нынешнего парламентско-правительственного большинства», не надо с ним беспардонно торговаться за каждый портфель, не стоит искать алиби в фальшивых политических авизо под названием Универсал, не надо было подавать кандидатуру Януковича на должность Премьер-министра и уж тем более не следовало за нее голосовать.

Мне представляется, что «Наша Украина» пребывает в несколько разобранном психологически-волевом состоянии. Полагаю, нашим партнерам по помаранчевой коалиции необходимо побыстрее собраться, определиться со своими желаниями и трезво соизмерить их с возможностями. В любом случае, первейшее условие выздоровления – желание выздороветь.

- Если, как вы считаете, педагогические методы не очень срабатывают в эффективном воспитании политических партнеров, что может помочь в достижении результата?

- Иногда только серьезные шаги, как, скажем, подсказки при помощи резонансных голосований в парламенте позволяют стряхнуть летаргический сон, в который погрузились политические партнеры. К примеру, лишь в течение нескольких часов того дня, когда голосовались законы о Кабмине, оппозиции и императивном мандате, далеко не последние люди с Банковой десятки раз обрывали телефон лидеру нашей фракции. Для сравнения: это гораздо больше, чем за весь предыдущий год. Значит, можно!

Если же говорить о перспективе, то закон об оппозиции принят лишь в первом чтении. Так что у Президента существует тысяча и одна возможность найти взаимоприемлемые точки соприкосновения с БЮТ. Было бы желание…

Интервью вел Павел Горлов