Бродский ни за что не вернется во фракцию БЮТ в Киевсовете

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ не собирается возвращаться во фракцию БЮТ в Киевсовете, и готов сложить с себя полномочия депутата.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я возвращаться в эту фракцию не собираюсь, даже если хотят меня исключить по императивному мандату», - сказал М.БРОДСКИЙ.

Он подчеркнул, что сложил с себя полномочия лидера фракции из-за того, что большая часть фракции хотела вести переговоры с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

М.БРОДСКИЙ отметил, что не может работать с депутатами, которые предали киевлян, голосуя за повышение тарифов на коммунальные услуги и разбазаривание земли, а после принятия закона об императивном мандате могут вернуться.

Он не исключил, что может стать одной из первых жертв закона об императивном мандате.

«Я с ними вместе быть не могу. Пусть решают. Если скажут - я напишу сам заявление и сложу полномочия депутата. Но я хочу услышать это от лидера БЮТ, а не от тех людей, которые думали продаться Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ или нет», - добавил М.БРОДСКИЙ.

Он отметил, что именно Ю.ТИМОШЕНКО его постоянно защищала и не давала исключить из фракции.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря М.БРОДСКИЙ объявил о выходе из фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете.