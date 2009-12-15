В Алчевске Тимошенко приветствовали флагами Партии регионов

В Алчевске во время концерта «С Украиной в сердце» премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО приветствовали не только люди с флагами ее политической силы, но и Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, флагов с символикой Партии регионов было больше десятка.

Выступая перед собравшимися, Ю.ТИМОШЕНКО обратила внимание на синие флаги и высказала мнение, что это, несомненно, лучшие представители Партии регионов.

«Это, наверное, лучшие представители Партии регионов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и призвала всех собравшихся на концерт объединиться для того, чтобы «красиво строить нашу жизнь и радоваться силе страны». Ю.ТИМОШЕНКО также поздравила всех собравшихся на концерте с наступающими новогодними и рождественскими праздниками.