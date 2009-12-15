Киселев: Янукович отказался от защиты русского языка

Народный депутат Украины, бывший член Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ заявляет, что Виктор ЯНУКОВИЧ не имел права отказываться от идеи предоставления русскому языку статуса второго государственного, вопреки программе партии.

Об этом В.КИСЕЛЕВ заявил в программе «Бумеранг» на ТРК «Черноморская».

«В программе Партии регионов, членом которой я состоял до недавнего времени, записан пункт: второй язык государственный, - подчеркнул В.КИСЕЛЕВ. - Виктору Федоровичу никто не давал права на съезде, он не получал такого права, что да, мы меняем программу. Он что, сам вправе менять программу? Вот почему меня это возмущает».

При этом парламентарий отметил, что большинство кандидатов в депутаты «действуют по принципу, что избиратели им нужны тогда, когда надо получить власть».

«Когда же они ее получают, они считают этих людей козлами, которые мешают им жить и мешают работать их людям», - заявил В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщалось, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отказался от обещаний по предоставлению русскому языку статуса второго государственного на территории всей Украины. Он обещает в случае своей победы защиту русского языка только в местах «компактного проживания» русскоязычного населения.

«Мы подготовили в последний период более 20 законопроектов, направленных на имплементацию Европейской Хартии о языках в нашей стране. Они предусматривают официальное применение русского языка в местах компактного проживания русскоговорящего населения. Уверен в том, что эти законы мы примем, и Президент их подпишет этой рукой. Я подпишу этот закон о русском языке», - сказал, в частности, В.ЯНУКОВИЧ в интервью ИТАР-ТАСС.