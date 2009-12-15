Топ-10 крупнейших бизнесменов-филантропов Украины
Рейтинг еженедельника «Контракты»
Украинский деловой еженедельник «Контракты» по данным из открытых источников и экспертной оценке составил рейтинг десяти крупнейших бизнесменов-филантропов Украины.
В частности, экспертному рейтингу посвящен спецпроект «Люди добрые - 2009» во вчерашнем номере издания (№ 50 от 14 декабря 2009 года).
|Рінат Ахметов
Кроме того, в десятку попали Петр ПОРОШЕНКО, Петр ПИСАРЧУК, Петр БАГРИЙ и Вадим НОВИНСКИЙ. Последнее, 10 место, журнал отдал Мистеру Икс - бизнесменам, которые не афишируют меценатство. Ведь при анализе данных у экспертов сложилось впечатление, что некоторые бизнесмены жертвуют не меньше, чем фигуранты рейтинга.
Деятельность бизнесменов-филантропов оценивалась экспертами по пятибалльной шкале по четырем критериям: системность, результативность, социальная значимость, объемы вложенных средств.